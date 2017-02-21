Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении своей супруги Мехрибан Алиевой первым вице-президентом страны, сообщает пресс-служба главы государства. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении первым вице-президентом республики первой леди страны Алиеву Мехрибан Ариф гызы", - уточнили в пресс-службе. В сообщении отмечается, что новый первый вице-президент Мехрибан Алиева была представлена на заседании Совета Безопасности.

По словам президента республики, назначение Мехрибан Алиевой обусловлено ее успехами и эффективной деятельностью в общественно-политической, культурной и международной работе. "Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана", - сказал Алиев, представляя свою супругу в качестве первого вице-президента.

По его словам, Алиева многое делает для продвижения Азербайджана на международной арене и пропаганды культуры страны. "Она также возглавляла оргкомитеты таких крупных международных мероприятий, как Евровидение в 2012 году, Первых Евроигр в 2015 году. Все эти мероприятия были прекрасно организованы. Алиева возглавляет оргкомитет IV Исламских игр, и я не сомневаюсь, что и эти игры будут организованы на высшем уровне", - отметил президент.

Должности первого вице-президента и вице-президентов были введены по результатам референдума об изменениях в Конституцию Азербайджана, прошедшего в сентябре 2016-го. Согласно новым поправкам, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства в том случае, если тот не способен исполнять свои обязанности.