Порошенко призвал ужесточить санкции против России из-за признания паспортов ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России из-за признания документов провозглашенных Донецкой и Луганской республик, сообщает пресс-служба украинского лидера.
"Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения Минских соглашений. Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик", - сказал Порошенко на встрече с Комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.
По его словам, такое решение Москвы является элементом признания этих незаконных формирований и отказом от Минского процесса. "Считаем, что это очень тревожное явление, и оно требует решительных действий до усиления санкций", - отметил Порошенко.
В ходе встречи Еврокомиссар Стилианидес отметил, что ЕС продолжает полностью поддерживать Украину и прилагать значительные дипломатических усилий, направленных на полное выполнение Россией Минских договоренностей, которые базируются на безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
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нихто написал 21.02.2017 16:44
1. Жителям оккупированных районов Донбасса не будут выдавать российские паспорта.
2. Жителям оккупированных районов Донбасса, бежавшим в Россию, тоже не будут давать гражданство РФ по каким-то льготным правилам.
Если вы не можете получать и обновлять документы в Украине, пишет Путин, будете жить в России и передвигаться по России как граждане Украины с «документами», выданными в ОРДЛО.
не понимаю написал 21.02.2017 16:21
искандеры смеются и все такое...