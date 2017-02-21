Порошенко призвал ужесточить санкции против России из-за признания паспортов ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России из-за признания документов провозглашенных Донецкой и Луганской республик, сообщает пресс-служба украинского лидера.

"Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения Минских соглашений. Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик", - сказал Порошенко на встрече с Комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

По его словам, такое решение Москвы является элементом признания этих незаконных формирований и отказом от Минского процесса. "Считаем, что это очень тревожное явление, и оно требует решительных действий до усиления санкций", - отметил Порошенко.

В ходе встречи Еврокомиссар Стилианидес отметил, что ЕС продолжает полностью поддерживать Украину и прилагать значительные дипломатических усилий, направленных на полное выполнение Россией Минских договоренностей, которые базируются на безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".