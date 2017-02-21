Путин посмертно наградил Чуркина орденом мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Виталия Чуркина орденом Мужества, сообщает пресс-служба Кремля. "За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Напомним, Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.