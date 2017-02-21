Путин посмертно наградил Чуркина орденом мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Виталия Чуркина орденом Мужества, сообщает пресс-служба Кремля. "За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", - говорится в тексте указа.
Напомним, Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.
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Fox News написал 21.02.2017 16:37
теперь все уяснили чего стоят железяки рашки?
кто-то написал 21.02.2017 16:35
Стали известны некоторые подробности смерти Чуркина на “боевом посту” в ООН. ЧУркин внезапно умер после прямого разговора с Путиным по телефону.
Дословно: “Дипломат Чуркин скончался в генеральном консульстве России в Манхэттене после разговора с Путиным“. Он не успел даже выйти из посольства, не успел даже дойти до своего кабинета. Вообще ничего не успел. Как сообщается – разговор с Путиным был очень эмоциональным. Затем – средецный приступ и смерть, сообщают очевидцы. Награда нашла героя.