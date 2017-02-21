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Московский листок

Путин посмертно наградил Чуркина орденом мужества

Опубликовано 21.02.2017 в разделе комментариев 2

Путин посмертно наградил Чуркина орденом мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Виталия Чуркина орденом Мужества, сообщает пресс-служба Кремля. "За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Напомним, Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Fox News написал 21.02.2017 16:37
Пропагандона наградили орденом за то, что он сдох? ха ха ха
теперь все уяснили чего стоят железяки рашки?
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(без названия)
кто-то написал 21.02.2017 16:35
Новопреставившийся тов. Чуркин также являлся одним из кровавейших "юристов" современности, отмывая преступления своего хозяина. И умер он, как и его предшественник, в рабочем кабинете в далекой вражеской Америке.Не поверите, но! Предшественником был ........22 ноября 1954 года в Нью-Йорке на рабочем месте скоропостижно скончался Андрей Януарьевич Вышинский - представитель СССР в ООН, бывший Министр иностранных дел СССР, бывший Прокурор СССР и РСФСР. Агуарьевич считался одним из самых кровавых палачей команды тов. Сталина, хотя лично вряд ли убил хоть одного человека.
Стали известны некоторые подробности смерти Чуркина на &#8220;боевом посту&#8221; в ООН. ЧУркин внезапно умер после прямого разговора с Путиным по телефону.
Дословно: &#8220;Дипломат Чуркин скончался в генеральном консульстве России в Манхэттене после разговора с Путиным&#8220;. Он не успел даже выйти из посольства, не успел даже дойти до своего кабинета. Вообще ничего не успел. Как сообщается &#8211; разговор с Путиным был очень эмоциональным. Затем &#8211; средецный приступ и смерть, сообщают очевидцы. Награда нашла героя.
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