Собянин пообещал снести все хрущёвки в Москве в 2017-2018 годах

Столичные власти планируют в 2017-2018 годах завершить программу по сносу хрущевок, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Заканчиваем программу реновации жилого фонда, снос хрущевок. За все годы этой программы переселили 160 тыс. московских семей, это около 6 млн кв. м реновированного жилья, достаточно большой объем. Остались буквально считанные единицы домов. Думаю, что в 2017–2018 годах мы вообще полностью закончим эту программу», - цитирует столичного градоначальника сайте Кремля.

При этом Собянин отметил, что полный снос хрущёвок потребует больших финансовых затрат и нормативных изменений. "Есть законодательство, связанное со сносом аварийных домов. Есть варианты сноса в соответствии с гражданско-правовыми сделками, по сути дела, это коммерческий снос, там рыночный выкуп и так далее. Ни то, ни другое в этой ситуации не применимо. В результате, мы и как аварийные их не можем сносить, и как ветхое не можем ремонтировать, капитально ремонтировать. Получается неурегулированная ниша", - цитиует мэра ТАСС.

По его словам, действующие нормативы "хороши для застройки в чистом поле, но для таких проектов они значительно удлинят и усложнят процессы строительства".

Мэр попросил президента "оказать содействие в изменении этой нормативной базы, инициировании специального закона". "Мы готовы подготовить такой законопроект, согласовать его так, чтобы мы могли, с юридической точки зрения, реализовать этот проект наиболее эффективно", - заверил Собянин, пообещав самостоятельно решить "все финансовые и организационные моменты".

Глава государства согласился с таким предложением. "Давайте сделаем это, но исходим из того, и я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь", - сказал Путин.

По его мнению, "здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства". "Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало. Поэтому нужно и с жителями это все прорабатывать, и показывать, делать все это прозрачно, показывать, что конкретно люди от реализации этих проектов получат, и что они выиграют", - указал президент.

"Так и сделаем, тем более у нас опыт богатый. Мы стараемся переселять людей в те районы, где они сегодня проживают, предлагаем такие варианты, которые подавляющее большинство жителей устраивают", - пообещал Собянин.