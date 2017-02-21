Единороссы определили самые опасные темы для выборов

"Единая Россия" провела семинар-совещание по подготовке к единому дню голосования в сентябре на котором были озвучены пять возможных проблемных тем, которые могут возникать во время дебатов. Как сообщает Znak.com, на семинаре присутствовали представители региональных отделений и представители руководства партии. Список неудобных вопросов обнародовал замсекретаря президиума Генсовета ЕР Евгений Ревенко. При этом он отметил, что к сентябрю повестка может сильно измениться.

«Первая тема - „депутаты-предатели“, имеется в виду бегство экс-депутата от „Единой России“ певицы Марии Максаковой на Украину вслед за мужем, экс-депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым, - рассказал изданию один из участников семинара. - Потом в интервью порталу „Медуза“ Максакова заявила, что у нее есть второе гражданство - немецкое, хотя закон запрещает лицам с двойным гражданством избираться в Госдуму».

«Нам сказали, что на вопросы про Максакову надо отвечать примерно следующим образом: да, в любой партии есть предатели, от этого иммунитета нет ни у кого», - рассказал участник совещания.

Второй проблемной темой для единороссов была названа декриминализация семейного насилия - за этот закон недавно проголосовала Госдума нового созыва.

Третья тема - ситуация вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Четвертая проблемная тема для единороссов - это идея приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам.

Пятой потенциально «опасной» темой была названа подготовка к президентским выборам 2018 года и заявление оппозиционного политика Алексея Навального о намерении в них участвовать.