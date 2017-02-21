Единороссы определили самые опасные темы для выборов

"Единая Россия" провела семинар-совещание по подготовке к единому дню голосования в сентябре на котором были озвучены пять возможных проблемных тем, которые могут возникать во время дебатов. Как сообщает Znak.com, на семинаре присутствовали представители региональных отделений и представители руководства партии. Список неудобных вопросов обнародовал замсекретаря президиума Генсовета ЕР Евгений Ревенко. При этом он отметил, что к сентябрю повестка может сильно измениться.
«Первая тема - „депутаты-предатели“, имеется в виду бегство экс-депутата от „Единой России“ певицы Марии Максаковой на Украину вслед за мужем, экс-депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым, - рассказал изданию один из участников семинара. - Потом в интервью порталу „Медуза“ Максакова заявила, что у нее есть второе гражданство - немецкое, хотя закон запрещает лицам с двойным гражданством избираться в Госдуму».
«Нам сказали, что на вопросы про Максакову надо отвечать примерно следующим образом: да, в любой партии есть предатели, от этого иммунитета нет ни у кого», - рассказал участник совещания.
Второй проблемной темой для единороссов была названа декриминализация семейного насилия - за этот закон недавно проголосовала Госдума нового созыва.
Третья тема - ситуация вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Четвертая проблемная тема для единороссов - это идея приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам.
Пятой потенциально «опасной» темой была названа подготовка к президентским выборам 2018 года и заявление оппозиционного политика Алексея Навального о намерении в них участвовать.
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Отто написал 21.02.2017 19:42
На пример, хотя бы некоторых:
-Стремительное обнищание народа;
-Повышение поборов, тарифов, налогов особенно на бедных, кто беднее, тот больше платит;
-Невозможность реальному производственному сектору получать долгие кредиты под льготные проценты и государственные субсидии для реального производства;
-Вместо развития - растрата денег на шизоидные распальцовочные зрелищные проекты, пиар, войну в Сирии;
-Крах образования и медицинского обслуживания народа...
Сколько еще назвать?
Случайный прохожий написал 21.02.2017 19:40
kerg написал 21.02.2017 19:12
В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас
- В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России
- В 2006 г. у каждого будет работа по профессии
- К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода
- К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной "Меккой" России
- К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие
- К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики
Случайный прохожий написал 21.02.2017 19:01