С яхты миллиардера Мельниченко сняли арест

Суд Гибралтара снял арест с крупнейшую в мире яхты, принадлежащей миллиардеру Андрею Мельниченко. Как сообщает "Yacht Harbour", в ближайшее время парусная яхта «А» (Sailing Yacht A) будет передана проектной команде владельца и покинет Испанию.

Напомним, судно водоизмещением более 12 000 тонн, шириной 25 метров и длиной 143 метра было арестовано по иску немецкой судостроительной верфи Nobiskrug, которой российский олигарх задолжал €15,3 млн. При этом, представители владельца утверждали, что значительная часть задолженности является спорной, но деньги депонированы на эскроу-счете до разрешения спора в лондонском арбитраже.

Напомним, парусная яхта «А» Андрея Мельниченко была построена на верфи судостроительной компании Nobiskrug в Германии. По данным Forbes, предположительная цена судна составляет €400 млн. Дизайн яхты разработал французский промышленный дизайнер Philippe Starck в сотрудничестве с голландской студией Dykstra Naval Architects. Ее мачты построила британская компания Magma, а паруса изготовила фирма Doyle Sails из США. Судно имеет восемь палуб и для ее управления потребуется экипаж из 54 человек.

44-летний Мельниченко владеет компаниями «Еврохим» СУЭК. Олигарх занимает 11 место в рейтинге богатейших предпринимателей России. Forbes оценивает его состояние в 8,2 миллиарда долларов.