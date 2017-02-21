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Московский листок

Роскомнадзор запустил робота для поиска экстремистских новостей

Опубликовано 21.02.2017 в разделе комментариев 1

Роскомнадзор запустил робота для поиска экстремистских новостей

Роскомнадзор запустил робота для поиска публикаций СМИ, в которых экстремистские не помечаются как экстремистские, сообщает портал «Meduza» со ссылкой на главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. «С февраля начали массово выписывать за это штрафы. Нет никаких замечаний, разъяснений, ты об этом узнаешь постфактум из протокола про штрафы,» – пояснил журналист. По его словам, издание уже получило от Роскомнадзора уведомления о двух штрафах на пять тысяч рублей. Речь идет о новостях про Меджлис крымскотатарского народа, запрещенный Верховным судом Крыма в 2016 году, и националистическую организацию Misanthropic Division, которую Красноярский краевой суд запретил в 2015 году. Обе организации были признаны экстремистскими.

Смирнов отметил, что редакция намерена обжаловать решение Роскомнадзора. «Мы с этим штрафом не согласны, потому что считаем, что положительного контекста в обозначении этих организаций у нас не было», — отметил Смирнов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Не доработка.
анатолий1 написал 21.02.2017 22:42
"Прогресс", однако. Надо двигаться дальше, пусть робот сразу срок дает. Будем опять первыми в мире. Подумаешь, спутник, Гагарин,это все"при проклятом совке", надо первыми в мире и при "суверенной демократии " быть.
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