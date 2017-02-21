Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Британский Парламент одобрил аналог "закона Магнитского"

Опубликовано 21.02.2017 в разделе комментариев 0

Британский Парламент одобрил аналог "закона Магнитского"

Парламент Великобритании одобрил внесение поправок в действующее законодательство, направленных на борьбу с коррупцией, отмыванием незаконных средств и нарушениями прав человека. Законодательная инициатива будет действовать по аналогии с принятым в США законом Магнитского.

"Мы вносим в действующее законодательство новые поправки, чтобы предпринимать меры на основании фактов грубого нарушения прав человека, пыток и унижающего достоинство обращения. Это является важным шагом, который может стать сигналом для всех стран мира", - цитирует ТАСС заместителя министра внутренних дел по вопросам безопасности Бена Уоллеса.

Поправки, изначально предложенные главой МВД Эмбер Рудд были внесены на рассмотрение в парламент в октябре 2016 года. Согласно документу, власти Великобритании смогут вводить санкции в отношении преступников, в том числе заморозку их активов и запрет на приобретение недвижимости на территории Соединенного Королевства.

Данная законодательная инициатива теперь будут передана на рассмотрение Палаты лордов. Если верхняя палата британского парламента с ней согласится, то она обретет статус закона.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
20.02.2017
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
18.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Британский Парламент одобрил аналог "закона Магнитского" (0)
Роскомнадзор запустил робота для поиска экстремистских новостей (1)
С яхты миллиардера Мельниченко сняли арест (1)
Единороссы определили самые опасные темы для выборов (6)
Собянин пообещал снести все хрущёвки в Москве в 2017-2018 годах (5)
Путин посмертно наградил Чуркина орденом мужества (9)
Порошенко призвал ужесточить санкции против России из-за признания паспортов ДНР и ЛНР (7)
Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом (2)
Дмитрий Гудков заявил о решении участвовать в выборах мэра Москвы (2)
ПостСССР движется к монархии (26)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Привычка
Дарья Митина Дарья Митина: Сделанo в Сирии
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: 20 лет
Дарья Митина Дарья Митина: Закoнчится вoйна, oткрoется музей
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss