Британский Парламент одобрил аналог "закона Магнитского"

Парламент Великобритании одобрил внесение поправок в действующее законодательство, направленных на борьбу с коррупцией, отмыванием незаконных средств и нарушениями прав человека. Законодательная инициатива будет действовать по аналогии с принятым в США законом Магнитского.

"Мы вносим в действующее законодательство новые поправки, чтобы предпринимать меры на основании фактов грубого нарушения прав человека, пыток и унижающего достоинство обращения. Это является важным шагом, который может стать сигналом для всех стран мира", - цитирует ТАСС заместителя министра внутренних дел по вопросам безопасности Бена Уоллеса.

Поправки, изначально предложенные главой МВД Эмбер Рудд были внесены на рассмотрение в парламент в октябре 2016 года. Согласно документу, власти Великобритании смогут вводить санкции в отношении преступников, в том числе заморозку их активов и запрет на приобретение недвижимости на территории Соединенного Королевства.

Данная законодательная инициатива теперь будут передана на рассмотрение Палаты лордов. Если верхняя палата британского парламента с ней согласится, то она обретет статус закона.