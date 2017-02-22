Кандидаты в президенты будут бороться не за победу, а за явку

Итак, предстоящие "выборы" Путина уже сейчас превращаются в комедию. Мы писали, что в администрации президента придумали, что "выборы" должны стать не соревнованием кандидатов и программ, а формой всенародного однобрения Путина. Естественно, с внушительными цифрами и в один тур - иначе какое ж всенародное одобрение, если в два? Перед народом поставлена задача одобрить минимум 70-ю процентами.

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И вот дальнейшие события - «Справедливая Россия» может выдвинуть женщину-кандидата на выборы президента страны в 2018 году. Ей может стать вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова либо депутат Елена Драпеко.

Нет, это конечно очень по-европейски - вот президенту Эстонии, тоже даме бальзаковского возраста, после того, как ее не узнали на конференции, предложили носить бэйджик: "Я президент Эстонии, меня зовут Керстин".

Но факт - похоже на предстоящих выборах мы не увидим ни Зюганова, ни Миронова. Потому что смешно. Правда, Жириновский уже объявил, что снова пойдет проигрывать Путину, но еще не вечер, могут и поправить.

Собственно говоря, задача выбрать Путина из нескольких малознакомых лиц довольно простая. Особенно если лица женские - даже и не перепутаешь.

Но как на этот провинциальный спектакль заманить публику? Даже если тетки начнут раздеваться, то все равно - ну кого этим сейчас удивишь? Лиза Бричкина на пенсии...

Понятно, что Путин будет на этих "выборах" сражаться сам с собой, и сам себя победит непременно, но вот явка... Я вот сам не знаю, чем заманить народ на эту порнографию?

Может, на жалость бить?

Анатолий Баранов