"Москвичи заплатят за снос своего же жилья"

Владимир Путин заявил, что считает целесообразным снос "хрущевок" в Москве вместо их капитального ремонта. "Сергей Семенович, мы с вами уже говорили на эту тему. Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить", - сказал он на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением. Вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее", - продолжил глава государства. Путин также попросил Собянина максимально учитывать интересы жителей при расселении. "Я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь. А здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства. Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало", - сказал президент.

Так он отреагировал на доклад московского мэра, который рассказал о том, что в городе сохраняется большое количество "мягко говоря, некомфортного, по большому счету ветхого жилья". "Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше - около 25 миллионов квадратных метров, в них проживает 1 миллион 600 тысяч москвичей", - пояснил он. Собянин согласился со словами президента о том, что полный снос "хрущевок" потребует значительных ресурсов.

"Мы знаем, с чем сталкиваемся. Когда проводили снос первой серии этих пятиэтажек, по масштабу он гораздо меньший, требовались просто неимоверные усилия. Многие инвесторы, которые подвизались, просто разорились на этих проектах. Мы взяли на бюджет эти проекты и доводим до логического завершения", - сказал Собянин. Вместе с тем, продолжил он, бюджет Москвы устойчив, город рассчитался с основными долгами, кроме того, столица получила хорошие поступления в бюджет от налога на прибыль и подоходного налога.

10 февраля руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин заявил, что старт второго этапа программы сноса ветхих пятиэтажек в Москве в ближайшее время практически невозможен. "Это и отсутствие стартовых площадок для переселения, и необходимость совмещения интересов жителей, инвесторов и города, а также крайне неудовлетворительное состояние внутриквартальных инженерных сетей, которые необходимо полностью перекладывать", - перечислил трудности чиновник.

Кстати, с москвичами при Собянине поступают так брутально - как и при Лужкове не смели. Как "переводят" бывшие ЖСК на "Жилищник", не спрашивая воли жильцов - это уже не новость. Новости теперь посерьёзнее.

Муниципальный депутат Роман Дьячков сообщает:

- Какая-то дикая история происходит сейчас на Ленинградском проспекте, 44 (это сталинка на "Динамо", на первой линии проспекта). Позвонили жильцы и сказали, что им отрезали газ. У всего дома газовые колонки.То есть, у них не только готовить не на чем, но и горячей воды больше нет. Предыстория такова: с осени прошлого года жильцов дома и меня (как районного депутата) атаковала подрядная организация с требованием подписать акт об открытии работ по замене газопровода. Жильцы увидели проект работ и обнаружили, что его технически невозможно реализовать в их доме. И отказались от такой замены. После нескольких месяцев бесплодных переговоров газовщики вчера (со слов жителей дома) инсценировали утечку газа и после этого отрезали трубы в пяти подъездах. 5 подъездов жилого дома. В центре Москвы. Без газа и горячей воды. В феврале.