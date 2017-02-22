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Московский листок

Сексуальный перерыв

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 0

работа рождаемость семья секс
Сексуальный перерыв

Шведский политик Пер-Эрик Мускос, член городского совета населенного пункта Эвертурнео, заявил 21 февраля в интервью новостному агентству France Press, что во время рабочего дня надо организовать перерыв, чтобы сотрудники могли пойти домой и заняться сексом. При этом он не исключает, что некоторые могут использовать такой перерыв не по назначению.

Хорошая инициатива, мне нравится.

А насчет того, что могут некоторые и сачкануть - сачков можно наказывать рублем. А можно и уволить за уклонение от служебных обязанностей.

Там у нас разные умники придумывают, как увеличить рождаемость, то-сё, материнский капитал... А тут все на поверхности - каждый день в обеденный перерыв. Кто-нибудь обязательно залетит, по статистике. Тем, кто показал эффективность, можно премию какую-нибудь придумать квартальную, в размере зарплаты. У нас в стране смешные зарплаты, не разоримся. Зато детишек настругаем.

Ведь сейчас оно как? Он на работе, она на работе. Транспорт, магазин, пиво с друзьями фитнес вечером. И вечером в постели: "Ну давай завтра..."

А тут другое ж дело! Трудовая дисциплина. Хочешь, не хочешь, а надо.

И семьи будут крепкие. Очень просто. Понравилась другая? Никаких проблем, у нас свобода и никакого ханжества - увеличить обеденный перерыв на сорок минут, чтобы сначала семейный долг, а потом на сторону. Не можешь? Тогда не выпендривайся и топай домой трахаться с законной супругой. Двойная нагрузка для серьезных мужиков, а не для дрищей. 

И с каким облегчением люди будут выходить на пенсию!

А.Б.



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