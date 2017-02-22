Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Роспотребнадзор опять доказал: то, что мы едим - на 66 процентов дерьмо

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 0

власть роспотребнадзор еда продукты цены
Роспотребнадзор опять доказал: то, что мы едим - на 66 процентов дерьмо

Специалисты Роспотребнадзора в прошлом году проверили более 56 тысяч предприятий, которые производят и продают продукты питания. Выяснилось, что 66 процентов производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. С реализации было снято 73 тысячи партий пищевых продуктов, это более трех тысяч тонн.

О чем мы уже неоднократно писали.

Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает?

"Может быть, депутатам - ну вот с таким скрипом избранному бывшему главному санитарному врачу Онищенко, к сожалению, по моему Тушинскому округу, заняться делом? Ввести, наконец, серьезные санкции за фальсификации пищевых продуктов - лет так до 10, чтоб люди просто боялись выкладывать на прилавок товар, в котором не на все 100 процентов уверены? Кто-то обязательно пострадает невинно, но вдумайтесь - мы все, все наше общество не страдает невинно, когда каждый четвертый продукт фальсифицирован?

Ну и ставьте честно маркировку: "Мы не уверены в том говне, которое содерится в этой баночке".

Роспотребнадзор выявил не менее 100 товаров, на этикетках которых значились несуществующие фирмы. Иными словами, эти продукты были неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно из чего произведены. Но тем не менее магазины их взяли на реализацию, и люди все это купили и съели.

И никаких санкций к торговым предприятиям применить невозможно. Ни один закон не обязывает их проводить собственное расследование по каждому поставщику и выяснять, реально ли по заявленному на этикетке адресу находится молочный завод или колбасный цех?

- Из года в год власти на разных уровнях заявляют о фальсификации продуктов, - напомнил главный редактор ФОРУМамск Анатолий Баранов. - Все ведут бескопромиссную борьбу, а некоторые даже непримиримую. А результат - рост объемом и процента фальсфиката. Так может с борцунами что-то не так? Вон Собянин с самого начала мэрства ведет борьбу с пробками, обещал, кажись, в первый же год  добиться результата. И что? Москва с уровня рядовой страны третьего мира выбилась на второе место в мире по пробкам! Вот и с продуктами питания похожая картина. Онищенко боролся-боролся, теперь вот депутатом работает, а про результат его борений кто-нибудь спросил? Мол, видели мы как ты борешься, а поборол? Кого и где? А это вопрос уже ко всей системе власти. Не надо демонстрировать процесс, не надо борьбы - вы результат покажите! Не получается? Ну так может, засиделись во власти, а?..



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
20.02.2017
Сергей Глазьев: враги страны &#8211; пещерные &#171;либералы&#187;
Сергей Глазьев: враги страны – пещерные ...
22.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Роспотребнадзор опять доказал: то, что мы едим - на 66 процентов дерьмо (0)
Сексуальный перерыв (2)
Москвичи заплатят за снос своего же жилья (6)
Кандидаты в президенты будут бороться не за победу, а за явку (17)
Британский Парламент одобрил аналог "закона Магнитского" (1)
Роскомнадзор запустил робота для поиска экстремистских новостей (2)
С яхты миллиардера Мельниченко сняли арест (2)
Единороссы определили самые опасные темы для выборов (8)
Собянин пообещал снести все хрущёвки в Москве в 2017-2018 годах (7)
Путин посмертно наградил Чуркина орденом мужества (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Индусы послали Чубайса
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: У попа была собака
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков и М.Калашников: рыдать по Чуркину не надо
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путина будем выбирать из немолодых тёток
Дарья Митина Дарья Митина: Oна всё-таки дoшла!!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss