Роспотребнадзор опять доказал: то, что мы едим - на 66 процентов дерьмо

Специалисты Роспотребнадзора в прошлом году проверили более 56 тысяч предприятий, которые производят и продают продукты питания. Выяснилось, что 66 процентов производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. С реализации было снято 73 тысячи партий пищевых продуктов, это более трех тысяч тонн.

О чем мы уже неоднократно писали.

Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает?

"Может быть, депутатам - ну вот с таким скрипом избранному бывшему главному санитарному врачу Онищенко, к сожалению, по моему Тушинскому округу, заняться делом? Ввести, наконец, серьезные санкции за фальсификации пищевых продуктов - лет так до 10, чтоб люди просто боялись выкладывать на прилавок товар, в котором не на все 100 процентов уверены? Кто-то обязательно пострадает невинно, но вдумайтесь - мы все, все наше общество не страдает невинно, когда каждый четвертый продукт фальсифицирован?

Ну и ставьте честно маркировку: "Мы не уверены в том говне, которое содерится в этой баночке".

Роспотребнадзор выявил не менее 100 товаров, на этикетках которых значились несуществующие фирмы. Иными словами, эти продукты были неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно из чего произведены. Но тем не менее магазины их взяли на реализацию, и люди все это купили и съели.

И никаких санкций к торговым предприятиям применить невозможно. Ни один закон не обязывает их проводить собственное расследование по каждому поставщику и выяснять, реально ли по заявленному на этикетке адресу находится молочный завод или колбасный цех?

- Из года в год власти на разных уровнях заявляют о фальсификации продуктов, - напомнил главный редактор ФОРУМамск Анатолий Баранов. - Все ведут бескопромиссную борьбу, а некоторые даже непримиримую. А результат - рост объемом и процента фальсфиката. Так может с борцунами что-то не так? Вон Собянин с самого начала мэрства ведет борьбу с пробками, обещал, кажись, в первый же год добиться результата. И что? Москва с уровня рядовой страны третьего мира выбилась на второе место в мире по пробкам! Вот и с продуктами питания похожая картина. Онищенко боролся-боролся, теперь вот депутатом работает, а про результат его борений кто-нибудь спросил? Мол, видели мы как ты борешься, а поборол? Кого и где? А это вопрос уже ко всей системе власти. Не надо демонстрировать процесс, не надо борьбы - вы результат покажите! Не получается? Ну так может, засиделись во власти, а?..