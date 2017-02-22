Рейтинг Путина в США вырос до исторического максимума

Отношение граждан США к президенту России Владимиру Путину с 2015 года изменилось в лучшую сторону, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Gallup. Если в феврале 2015 года его деятельность положительно оценивали 13% американцев, то в начале февраля 2017 года уже 22%. Социологи отмечают, что это самый высокий показатель с 2003 года. При этом доля тех, кто оценивает его деятельность негативно, не изменилась и осталась на уровне 72%.

Наиболее существенно улучшили свое отношение к президенту России республиканцы. Если два года назад положительно о Путине высказывались 12% из них, то сейчас — 32%. Среди независимых респондентов, не причисляющих себя ни к одной из ведущих партий, также заметно улучшение образа путина — 23% против 12% в 2015-м году. При этом отношение демократов изменилось наоборот - с 15% до 10%.

Схожая ситуация сложилась и в отношениях к России: положительно к ней относятся 35% республиканцев и лишь 16% демократов.

Опрос проводился по телефону с 1 по 5 февраля 2017 года, в нем участвовали свыше 1 тысячи жителей всех 50 штатов.