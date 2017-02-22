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Московский листок

Amnesty International раскритиковала "пакет Яровой"

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 0

Amnesty International раскритиковала "пакет Яровой"

Международная неправительственная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе подвергла критике пакет антитеррористических законов в России, известных как "пакет Яровой", передает РИА Новости.

В отчете утверждается, что российские власти "чрезмерно часто пользовались антиэкстремистским законодательством, тем самым нарушая право на свободу выражения мнений". Правозащитники отмечают, что 90% всех приговоров по делам об экстремизме приходится на высказывания и перепосты в социальных сетях.

Помимо этого, в 2016-м в реестр иностранных агентов внесли десятки независимых правозащитных, экологических, женских и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Отдельного упоминания в докладе удостоился Северный Кавказ, откуда, по словам правозащитников, "продолжала поступать информация о серьезных нарушениях прав человека, включая насильственные исчезновения и предполагаемые внесудебные расправы во время операций силовых структур".

Правозащитники упомянули нападение на "ехавших из Северной Осетии в Чечню двух представителей правозащитной организации Сводная мобильная группа (СМГ), их водителя и шесть журналистов из российских, шведских и норвежских СМИ". По данным Amnesty International, они были остановлены на административной границе между Ингушетией и Чечней, 20 человек вытащили их и жестоко избили, а также подожгли транспортное средство.

Amnesty International также обвинила руководство Чечни в оказании давления на судебную власть. В мае в ходе совещания с представителями судебной власти исполняющий на тот момент и.о. главы региона Рамзан Кадыров предложил чеченскому судье Магомеду Каратаеву и троим судьям добровольно оставить занимаемые должности.

В документе сообщается и о применении пыток и жестокого обращения в российских колониях. "В местах содержания под стражей и в колониях повсеместно и систематически применялись пытки и жестокое обращение", — утверждают правозащитники. В качестве примера Amnesty International приводит письмо осужденного за неоднократные нарушения правил проведения митингов Ильдара Дадина.

Правозащитники также раскритиковали операцию российских ВКС в Сирии, обвинив Москву в "неизбирательных ударах и прямых атаках мирного населения и гражданских объекты в Сирии, включая жилые районы, медицинские учреждения и колонны гуманитарных грузов, что привело к тысячам убитых и раненых среди мирных жителей".

 



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