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Московский листок

Прокуратура потребовала завести новое дело против главы "Почты России"

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 0

Прокуратура потребовала завести новое дело против главы "Почты России"

Прокуратура требует возбудить еще одно уголовное дело против главы "Почты России" Дмитрия Страшнова, который, по данным ведомства, незаконно выписал в 2014-2015 гг. своим заместителям премии почти на 270 миллионов рублей, пишет газета "Коммерсант".

В докладе и в отчетах о финансово-хозяйственной деятельности Страшнов указал, что предприятие имело в 2014 году чистую прибыль в размере 1,25 миллиарда рублей, а в 2015 — 1,59 миллиарда рублей. После утверждения этих документов Страшнов подписал указ о премировании своих заместителей. По итогам 2014 года они получили в общей сложности 89,5 миллиона рублей, а в 2015 году — 179,7 миллиона. При этом, согласно документам о премировании сотрудников «Почты России» говорится, что вознаграждение выплачивается только при достижении 80% от поставленных задач. При этом, как следует из заключения управления федерального казначейства по Москве, в 2014 г. убытки ФГУПа от падения продаж превысили 4 млрд руб., а «значительное количество» плановых показателей снизилось даже по сравнению с 2013 г. В 2015 г. выручка предприятия выросла на 6%, но при этом тарифы на пересылку внутрироссийской корреспонденции были повышены на 11,4%. Прокуроры считают, что прибыль у ФГУПа образовалась исключительно за счет бюджетных 6,4 млрд руб. Кроме того, в отчете главы предприятия за 2015 год присутствуют мероприятия, которые проводились для «недопущения банкротства».

Издание отмечает, что материалы проверки относительно премиальных выплат в "Почте России" направлены в следственные органы Следственного комитета России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

В свою очередь в "Почте России" заявили, что не располагают информацией о новых претензиях прокуратуры. В компании отметили, что выплата вознаграждений менеджменту производится в соответствии с внутренними нормативными актами и трудовым законодательством страны.

 



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