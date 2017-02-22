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Московский листок

Янукович призвал провести референдум о статусе Донбасса

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 0

Янукович призвал провести референдум о статусе Донбасса

Бывший президент Украины обратился к лидерам ФРГ, Франции, Польши, США, РФ, руководителям Совета Европы, ПАСЕ и Европарламента с предложением провести в Донбассе референдум о статусе региона с целью мирного урегулирования конфликта.

Как передает ТАСС, обращение было обнародовано в ходе интервью, которое Янукович дал группе российских и украинских журналистов в связи с трехлетием государственного переворота на Украине.

"В случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений необходимо инициировать проведение референдума о статусе Донбасса", - говорится в документе.

По словам Януковича, большинство жителей Украины поддержат любые мирные инициативы. "Я знаю настроения людей на Украине. Любые шаги по мирному урегулированию будут поддержаны населением страны. Лишь малая часть радикалов наслаждается тем, что льется кровь. Я думаю, власть все равно будет вынуждена поставить их на место, в противном случае они ее сметут", - сказал в ходе интервью бывший президент страны.

При этом он отметил, что является сторонником сохранения территориальной целостности Украины. "Я категорически против, чтобы Донбасс выходил из состава Украины, необходимо сохранить территориальную целостность страны. Но для этого надо создать все условия мирного сосуществования, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена войной, вернуть жителей, которых выгнали с родной земли. Люди об этом мечтают, верят, что вернутся на родную землю", - заявил Янукович.

 



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