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Московский листок

Даже бандиты собирают дань с прибыли, а не с "дыма из трубы"

Опубликовано 23.02.2017 автором Владимир Лупарев в разделе комментариев 0

революция налог земля
Даже бандиты собирают дань с прибыли, а не с "дыма из трубы"

В Арбитражном суде Московской области тяжбами по поводу кадастровой оценки недвижимости занимаются аж двенадцать судей. И работы у них с течением времени не убавляется. Несмотря на то, что сама процедура выяснения отношений с налоговиками, берущими свои цифры с неведомого «потолка», способна кого угодно вогнать в лютую депрессию.

У тебя не примут искового заявления без экспертизы, стоящей 70 тысяч рублей. А в процессе разбирательства суд может потребовать проведения ещё одной экспертизы. Это ещё 70 тысяч рублей, выброшенных на ветер.

У кого может оказаться столько «ненужных» денег?!

В результате человек плюнет на бессмысленные поиски истины и станет платить «сколько скажут». А пока он не «плюнул» - его благополучно доят кормящиеся при налоговых инспекциях «юристы», которые нигде не числятся и ни за что не отвечают.

Неразберихи добавляют инвентаризация старых кадастровых номеров и необходимость составлять дорогостоящий «кадастровый план» участка, без которого пенсионер не может завещать нажитое «благодарным потомкам»... В результате на один и тот же участок обнаруживаются дублирующие друг друга кадастровые номера. А районная инспекция по этим номерам рассылает платежные требования. Люди платят дважды, а то и трижды, за один участок.

Когда районным налоговикам предъявляют претензии – те пожимают плечами: «А мы не в курсе! Это всё областные «боги»! Пишите заявление! Будем перепроверять!»

И люди месяцами вынуждены терять время, нервы и деньги из-за искусственно созданного хаоса. А переплаты, как известно, можно вернуть только через суд. Даже когда очевидно, что кадастровая стоимость взята «от балды».

А суды не торопятся защитить материальные и моральные интересы рядового гражданина.

Областные власти строго предупредили власти городов, что если они вздумают понизить налоговую ставку – это автоматически уменьшит денежные поступления из областного бюджета в районный. Тем не менее, депутатам городского Совета Сергиева Посада удалось ввести льготы для многодетных семей, инвалидов и ветеранов.

Налоговики словно с цепи сорвались.

Хотя государство продолжает осыпать регионы деньгами по первому же требованию практически бесплатно. Под 0,1 процента годовых!

Даже бандиты собирают дань с прибыли, а не с «дыма из трубы».

Ректор Академии Госслужбы профессор Владимир Мау многие годы повторяет: «Главная проблема реформирования российской экономики – как превратить кочевого бандита в оседлого!» Имеется в виду, что кочевой налетчик умчался с добычей в родную степь и то ли появится снова, то ли нет. А оседлый сборщик дани заинтересован в том, чтобы у его жертв было бы что отнимать снова и снова.

Если человек построил себе дом, заплатив за материалы, за работу строителей, за регистрацию новостройки (а регистрация сегодня возможна лишь через посредников, плотной стеной обступивших регистрационную палату!) с какой стати он кому-то должен ежегодно платить налог?!

Этот налог или «подать» есть напоминание о том, что вы реально ничем не владеете, а лишь одолжили у правительства какую-то собственность во временное пользование. Обладать – вовсе не значит владеть.

Когда Румыния выплатила все(!) свои долги и Чаушеску заявил, что его страна более не станет копировать чужие жизненные стандарты, от которых одни мучения – его быстро ликвидировали. Чтоб не смущал души граждан, вполне способных понять, что «жизнь взаймы», по кредитам, лишена какой-либо устойчивости. И в любой момент временных затруднений у тебя могут без всякой жалости отобрать и дом и автомашину и раздеть тебя догола.

Бесполезно напоминать нашим «законотворцам», что Американская революция началась с непомерных налогов на чай, введенных не Конгрессом, а всего лишь администрацией короля Англии. То есть властью исполнительной, а не представительной.

Может быть, эти «горячие патриоты» дожидаются «русского Бунта»?!

Владимир Лупарев, адвокат

г.Подольск



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