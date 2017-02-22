Чистая прибыль "Роснефти" сократилась вдвое за год

Чистая прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2016 г. составила 181 млрд руб., что вдвое меньше показателя предыдущего года, сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет нефтяной компании. При этом, выручка «Роснефти» в 2016 году составила 4,988 трлн рублей, что на 3,1% меньше, чем в 2015 году. Чистый долг «Роснефти» в 2016 г. вырос на 11,6% до 1,89 трлн рублей. Чистая прибыль в IV квартале 2016 г. составила 53 млрд руб., что соответствует аналогичному периоду 2015 года.

Отмечается, что нефтяная компания в 2016 г. потеряла 165 млрд руб. от реализации налогового маневра и еще 30 млрд руб. - в результате снижения рублевых цен на нефть.

За 2016 г. показатель EBITDA составил 1278 млрд руб., увеличившись на 2,7% по сравнению со значением 2015 г. «Без учета эффекта от консолидации "Башнефти" показатель EBITDA сохранился на уровне прошлого года (+0,3%) несмотря на существенное негативное влияние внешних факторов: снижение рублевых цен на нефть - 30 млрд руб., эффект дополнительной фискальной нагрузки, связанный, в основном, с налоговым маневром - 165 млрд руб.», - отмечается в сообщении.

Отметим, что совокупный доход десяти членов правления компании «Роснефть» в 2016 году составил 3,697 млрд руб., что 0,38% больше показателя 2015 года. Как сообщается в отчете нефтяной компании, сумма, выплаченная в 2016 году членам правления в качестве заработной платы составила 572,3 млн руб. Премии - 2,006 млрд руб., включая «премию по итогам работы в 2015 году и премии за успешную реализацию крупных проектов». Кроме того, члены правления «Роснефти» получили более 1 млрд руб. в виде выплат за время нахождения в командировках и иных вознаграждений. Вознаграждение за участие в работе органа управления возросло на 38,9% и составило 113,226 миллиона рублей.