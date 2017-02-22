Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Чистая прибыль "Роснефти" сократилась вдвое за год

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 2

Чистая прибыль "Роснефти" сократилась вдвое за год

Чистая прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2016 г. составила 181 млрд руб., что вдвое меньше показателя предыдущего года, сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет нефтяной компании. При этом, выручка «Роснефти» в 2016 году составила 4,988 трлн рублей, что на 3,1% меньше, чем в 2015 году. Чистый долг «Роснефти» в 2016 г. вырос на 11,6% до 1,89 трлн рублей. Чистая прибыль в IV квартале 2016 г. составила 53 млрд руб., что соответствует аналогичному периоду 2015 года.

Отмечается, что нефтяная компания в 2016 г. потеряла 165 млрд руб. от реализации налогового маневра и еще 30 млрд руб. - в результате снижения рублевых цен на нефть.

За 2016 г. показатель EBITDA составил 1278 млрд руб., увеличившись на 2,7% по сравнению со значением 2015 г. «Без учета эффекта от консолидации "Башнефти" показатель EBITDA сохранился на уровне прошлого года (+0,3%) несмотря на существенное негативное влияние внешних факторов: снижение рублевых цен на нефть - 30 млрд руб., эффект дополнительной фискальной нагрузки, связанный, в основном, с налоговым маневром - 165 млрд руб.», - отмечается в сообщении.

Отметим, что совокупный доход десяти членов правления компании «Роснефть» в 2016 году составил 3,697 млрд руб., что 0,38% больше показателя 2015 года. Как сообщается в отчете нефтяной компании, сумма, выплаченная в 2016 году членам правления в качестве заработной платы составила 572,3 млн руб. Премии - 2,006 млрд руб., включая «премию по итогам работы в 2015 году и премии за успешную реализацию крупных проектов». Кроме того, члены правления «Роснефти» получили более 1 млрд руб. в виде выплат за время нахождения в командировках и иных вознаграждений. Вознаграждение за участие в работе органа управления возросло на 38,9% и составило 113,226 миллиона рублей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Кавалер ордена Мужества 3-ей степени написал 22.02.2017 11:54
Надеюсь месячная зарплата Сечина-мордатого не уменьшится и так останется 23 лимона дерева?
Ответить
россиянское чудо - прибыль упала в два раза а доход членов вырос
ivan написал 22.02.2017 11:18
прям все как в африканских странах
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
20.02.2017
Сергей Глазьев: враги страны &#8211; пещерные &#171;либералы&#187;
Сергей Глазьев: враги страны – пещерные ...
22.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Генпрокуратура попросила освободить Ильдара Дадина (1)
Российские власти задумались о повышении налога на доходы физических лиц (2)
Чистая прибыль "Роснефти" сократилась вдвое за год (2)
Янукович призвал провести референдум о статусе Донбасса (2)
Прокуратура потребовала завести новое дело против главы "Почты России" (0)
Amnesty International раскритиковала "пакет Яровой" (0)
Рейтинг Путина в США вырос до исторического максимума (5)
Роспотребнадзор опять доказал: то, что мы едим - на 66 процентов дерьмо (20)
Сексуальный перерыв (11)
Москвичи заплатят за снос своего же жилья (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: То есть никогда....
Максим Калашников Максим Калашников: Индусы послали Чубайса
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: У попа была собака
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков и М.Калашников: рыдать по Чуркину не надо
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путина будем выбирать из немолодых тёток
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss