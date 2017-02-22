Российские власти задумались о повышении налога на доходы физических лиц

Минфин совместно с Минэкономразвития и Центром стратегических разработок Алексея Кудрина обсуждают варианты повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишут "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

По одному из них предлагается увеличить НДФЛ с 13 до 15% при снижении страховых взносов для работодателей с 30 до 21%, одновременно повысив налог на добавленную стоимость с 18 до 21%.

В Центре стратегических разработок, которым руководит Алексей Кудрин, обсуждали повышение ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета на уровень прожиточного минимума.

По словам одного из собеседников издания, Минфин будет оценивать, насколько различные варианты реализуемы с политической точки зрения. Представитель министерства отмечает, что Минфин выступает против роста общей нагрузки и все предложения пока находится в стадии обсуждения.

Другой собеседник из финансово-экономического блока отметил, что эксперименты с НДФЛ чреваты возвращением серых схем выплаты зарплат. По данным Минэкономразвития, теневой сектор сейчас может составлять около 5 трлн рублей.