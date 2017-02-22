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Московский листок

Российские власти задумались о повышении налога на доходы физических лиц

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 3

Российские власти задумались о повышении налога на доходы физических лиц

Минфин совместно с Минэкономразвития и Центром стратегических разработок Алексея Кудрина обсуждают варианты повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишут "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

По одному из них предлагается увеличить НДФЛ с 13 до 15% при снижении страховых взносов для работодателей с 30 до 21%, одновременно повысив налог на добавленную стоимость с 18 до 21%.

В Центре стратегических разработок, которым руководит Алексей Кудрин, обсуждали повышение ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета на уровень прожиточного минимума.

По словам одного из собеседников издания, Минфин будет оценивать, насколько различные варианты реализуемы с политической точки зрения. Представитель министерства отмечает, что Минфин выступает против роста общей нагрузки и все предложения пока находится в стадии обсуждения.

Другой собеседник из финансово-экономического блока отметил, что эксперименты с НДФЛ чреваты возвращением серых схем выплаты зарплат. По данным Минэкономразвития, теневой сектор сейчас может составлять около 5 трлн рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Если не избавимся от власти сионистов они уничтожат Россию
АВел написал 22.02.2017 12:40
Совсем оборзели от сознания своей безнаказанности. Россия как и вся планета требует
генеральной чистки.
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(без названия)
старый рыбак написал 22.02.2017 12:31
пидарасы- иного названия им нет!
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Граждане, туже затягивайте пояса ... на своих шеях
СтарпЁр написал 22.02.2017 12:14
В нашем "демократическом" "правовом" царстве можно жить вольно и спокойно, только как Агафья Лыкова, да и то ...
***
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