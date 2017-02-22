Генпрокуратура попросила освободить Ильдара Дадина

Генеральная прокуратура РФ выступает за отмену приговора оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному к 3 годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил пикетирования. По словам заместителя генерального прокурора Леонида Коржинека, в действиях Дадина отсутствовал состав преступления.

"Предлагаю производство по уголовному делу в отношении Дадина возобновить, дело прекратить за отсутствием в действиях Дадина состава преступления, самого Дадина освободить из-под стражи",- цитирует Интерфакс заявление Коржинека на заседании президиума Верховного суда РФ.

При этом он отметил, что Конституционный суд РФ признал статью, по которой Дадин был осужден, не противоречащей Конституции. По мнению КС, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности только в случае, если имеется три вступивших силу постановления о привлечении к административной ответственности. Между тем, уголовное дело в отношении оппозиционера было возбуждено в феврале 2015 года, однако, отметил Коржинек, два из трех постановлений Тверского суда Москвы о привлечении Дадина к административной ответственности были обжалованы и были рассмотрены Мосгорсудом только в марте. "Таким образом, на момент привлечения к уголовной ответственности два из трех постановлений не вступили в законную силу", - подчеркнул замгенпрокурора.