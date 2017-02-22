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Московский листок

Верховный Суд решил помиловать Ильдара Дадина отменой приговора

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 9

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Верховный Суд решил помиловать Ильдара Дадина отменой приговора

Президиум Верховного суда РФ отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному ранее за неоднократные нарушения правил проведения митингов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Президиум Верховного суда РФ постановил приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина отменить, производство по уголовному делу прекратить, освободить Дадина из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию", - огласил решение судья. Решение оглашено по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

В ходе заседания замгенпрокурора Леонид Коржинек подчеркнул, что Конституционный суд РФ признал статью, по которой был осужден Дадин, не противоречащей Конституции. Вместе с тем он указал, что гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности только в случае, если имеется три вступивших в силу постановления о привлечении к административной ответственности.

Президиум согласился с доводами председателя суда, представителем Генпрокуратуры и стороной защиты, которые считали, что по делу должны быть предприняты именно такие действия.

Согласно закону, решение Президиума Верховного суда РФ об освобождении Дадина из колонии вступило в законную силу 22 февраля и не подлежит обжалованию.

Защита активиста пока не решила, будет ли требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование. "Мы еще не обсуждали с Ильдаром этот вопрос", - сказала адвокат Ксения Костромина.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Вот кто бы после этого говорил о неприклонности закона в отношении всех!.. Само собой, освобождение гражданина, посаженного ни за что, за настырные пикетирования (а никак не за симпатии майдану) - можно только приветствовать. Но что предшествовало этому освобождению - мы тоже помним. Широкая, громкая, непрерывная информационная кампания. И хоть идеологически Ильдар, скорее, на другом полюсе, но тут нельзя не вспомнить и освобождение Даниила Константинова. Общество, точнее, граждански активная часть общества борется за отдельного человека - и в конце концов побеждает. А под лежачий (молчащий, молчаливый) камень никогда "вода" освобождения не потечёт. Почему, скажем, этот же самый Верховный Суд, в котором теперь заседает и ведший процесс по "делу Левого Фронта" Замашнюк - не освободил Развозжаева и Удальцова? Вот поэтому и не освободил - свои же периговоры как-то нелогично отменять, этак можно авторитет другой ветви власти расшатать, которая выписывает немыслимые "зарплаты" судьям 9якобы, чтобы те были неподкупнее). А в случае Ильдара - ВС смекнул, что именно той, никак вроде бы не пересекающейся с судебной, власти гораздо дороже обойдётся шум вокруг персоны посаженного "чтоб другим неповадно было", нежели его освобождение. Тем более - правозащитники аж до Президента-с уже достучали-с!.. И вот уже генпрокуратура меняет своё мнение, а за ней и ВерхСуд. Ветра перемен тут, конечно же, никакого нет - есть сухой расчёт правящего класса, на какой бы "ветке" он не сидел с сырьевым нефте-газовым сыром в клюве. И никакие массы внизу, под деревом не заставят его сказать "кар", то есть обнаружить своё классовое самосознание во всём безобразии, - он (она, ворона) будет хитрить до последнего и "высказываться" с других ветвей. Одно из высказываний мы только что услышали. "Я вас услышал"...

 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
Лис написал 22.02.2017 14:06
Откуда возьмется эта самая гарантия если все!!! следователи и прокуроры назначаются самим "Гарантом" Конституции РФ сверху а не выбираются снизу как и положено по высшему!!! нормативному правовому акту РФ? Не надо питать никаких иллюзий на этот счет.Гражданская война между бедным абсолютным большинством и сверх-богатым меньшинством в православном Мордоре неизбежна!
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ст. 305 УК
кардиолог написал 22.02.2017 14:00
Судья Натальи Дударь идеально попадает под действие ст. 305 ч. 2 УК: "Статья 305. Вынесение заведомо не правосудных приговора, решения или иного судебного акта
1. Вынесение судьей (судьями) заведомо не правосудных приговора, решения или иного судебного акта -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
2. То же деяние, связанное с вынесением незаконного приговора суда к лишению свободы или повлекшее иные тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет."
Надеемся на червонец, ждем с нетерпением.
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УРА!
А.Каммерер написал 22.02.2017 13:54
Самая радостная новость за последнее время! Искрене поздравляю Ильдара Дадина, который оказался самым сильным, смелым и свободным Человеком в путинской Рашке! Но я немножко огорчен - хочется, чтобы следователи, прокуроры, которые составляли обвинительное заключение и поддерживали его в суде, и сраная судьишка, вынесшая незаконный приговор, теперь сели на место И.Дадина. Это будет некоторой гарантией неповторения подобных явлений и подобных приговоров в будущем.
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Д.Ч.
Лис написал 22.02.2017 13:24
А причем здесь вообще Верховный Суд? Я говорю о двойных стандартах-о том что Вы называете "...сухим расчетом правящего класса".ИГПР "ЗОВ" и лично Юрия Мухина прессовать,значит,можно и "нужно" а лоббистов закона,который ставит работников ЦБ России вне юрисдикции законов РФ,трогать никак нельзя потому что вся Гундяевско-Путинская Рашка находится под их внешней экономической оккупацией.
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Активист
Крекер написал 22.02.2017 13:21
Он родился активистом и всю жизнь проведет то в в заключении, то на свободе.
Он больше ничего не умеет делать.
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Четче надо работать, четче, путинские назначенцы!
5.Дубина написал 22.02.2017 13:13
Освободили-то по процессуальным моментам, а не по существу.
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Re: а поконкретней можно почему он "чмо"?
Анасзтаз написал 22.02.2017 13:03
ни одного разумного довода я еще не слышал...
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)
Д.Ч. написал 22.02.2017 13:02
а Навальный в Верховном Суде заседает?
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(без названия)
Лис написал 22.02.2017 12:54
Навальный никогда не будет бороться за освобождение Удальцова потому что он "Чмо" и ссаный веник в руках оборзевшего богатья.
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