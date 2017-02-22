Верховный Суд решил помиловать Ильдара Дадина отменой приговора

Президиум Верховного суда РФ отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному ранее за неоднократные нарушения правил проведения митингов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Президиум Верховного суда РФ постановил приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина отменить, производство по уголовному делу прекратить, освободить Дадина из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию", - огласил решение судья. Решение оглашено по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

В ходе заседания замгенпрокурора Леонид Коржинек подчеркнул, что Конституционный суд РФ признал статью, по которой был осужден Дадин, не противоречащей Конституции. Вместе с тем он указал, что гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности только в случае, если имеется три вступивших в силу постановления о привлечении к административной ответственности.

Президиум согласился с доводами председателя суда, представителем Генпрокуратуры и стороной защиты, которые считали, что по делу должны быть предприняты именно такие действия.

Согласно закону, решение Президиума Верховного суда РФ об освобождении Дадина из колонии вступило в законную силу 22 февраля и не подлежит обжалованию.

Защита активиста пока не решила, будет ли требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование. "Мы еще не обсуждали с Ильдаром этот вопрос", - сказала адвокат Ксения Костромина.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Вот кто бы после этого говорил о неприклонности закона в отношении всех!.. Само собой, освобождение гражданина, посаженного ни за что, за настырные пикетирования (а никак не за симпатии майдану) - можно только приветствовать. Но что предшествовало этому освобождению - мы тоже помним. Широкая, громкая, непрерывная информационная кампания. И хоть идеологически Ильдар, скорее, на другом полюсе, но тут нельзя не вспомнить и освобождение Даниила Константинова. Общество, точнее, граждански активная часть общества борется за отдельного человека - и в конце концов побеждает. А под лежачий (молчащий, молчаливый) камень никогда "вода" освобождения не потечёт. Почему, скажем, этот же самый Верховный Суд, в котором теперь заседает и ведший процесс по "делу Левого Фронта" Замашнюк - не освободил Развозжаева и Удальцова? Вот поэтому и не освободил - свои же периговоры как-то нелогично отменять, этак можно авторитет другой ветви власти расшатать, которая выписывает немыслимые "зарплаты" судьям 9якобы, чтобы те были неподкупнее). А в случае Ильдара - ВС смекнул, что именно той, никак вроде бы не пересекающейся с судебной, власти гораздо дороже обойдётся шум вокруг персоны посаженного "чтоб другим неповадно было", нежели его освобождение. Тем более - правозащитники аж до Президента-с уже достучали-с!.. И вот уже генпрокуратура меняет своё мнение, а за ней и ВерхСуд. Ветра перемен тут, конечно же, никакого нет - есть сухой расчёт правящего класса, на какой бы "ветке" он не сидел с сырьевым нефте-газовым сыром в клюве. И никакие массы внизу, под деревом не заставят его сказать "кар", то есть обнаружить своё классовое самосознание во всём безобразии, - он (она, ворона) будет хитрить до последнего и "высказываться" с других ветвей. Одно из высказываний мы только что услышали. "Я вас услышал"...