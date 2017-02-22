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Московский листок

Жена Дадина: "Освободить политического заключенного в России путем подачи жалобы в суд невозможно"

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 0

Жена Дадина: "Освободить политического заключенного в России путем подачи жалобы в суд невозможно"

Жена гражданского активиста Ильдара Дадина Анастасия Зотова заявила, что недовольна сегодняшним решением Верховного суда России об отмене приговора ее мужу. «Я была бы довольна, если бы суд вынес такое решение полтора года назад. А так ситуация выглядит очень сомнительной. Во время первой инстанции не замечали нарушений, во время второй инстанции не замечали нарушений, а теперь вдруг неожиданным образом их обнаружили — оказывается, осудили незаконно»,- цитирует Зотову газета «Коммерсант».

По ее словам, «этот процесс еще раз доказывает, что освободить политического заключенного в России путем подачи жалобы в суд невозможно». «Освободить человека можно только в том случае, когда о нем говорят за рубежом, поднимается большой международный шум. Иначе справедливости для простых людей, которых никто не знает, нельзя. Поэтому жалоба в ЕСПЧ остается, мы будем дальше работать по этому делу», — заявила жена Дадина.

Напомним, в среду Верховный суд пересмотрел приговор активисту после постановления Конституционного суда. В ходе заседания замгенпрокурора Леонид Коржинек подчеркнул, что КС РФ признал статью, по которой был осужден Дадин, не противоречащей Конституции. Вместе с тем он указал, что гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности только в случае, если имеется три вступивших в силу постановления о привлечении к административной ответственности.

По словам адвоката Дадина Алексея Липцера, активист может быть освобожден в четверг, 23 февраля. Он отметил, что постановление суда об его освобождении было уже направлено в алтайскую исправительную колонию № 5 курьерской службой.

 

 



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