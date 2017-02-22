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Московский листок

Крупнейшие российские СМИ штампуют новости о выборах Путина, Исаакии и губернаторах под диктовку Кремля

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 3

Крупнейшие российские СМИ штампуют новости о выборах Путина, Исаакии и губернаторах под диктовку Кремля

Серия практически одновременных публикаций в десяти крупнейших российских СМИ, посвященных темам передачи РПЦ Исаакиевского собора, выборам президента и отставке губернаторов была инициирована администрацией президента, сообщает «Радио Свобода».

По данным издания, в ночь на 17 февраля первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а также заместитель главы управления внутренней политики Сергей Новиков собрали журналистов десяти СМИ на брифинг, где обсуждались эти темы. На брифинге присутствовали представители телеканала «Дождь», газет «Ведомости», «Коммерсант», «Известия», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Газета.Ру», агентств ТАСС, РИА «Новости», а также РБК.

Отмечается, что все издания, журналисты которых присутствовали на брифинге, должны были выполнить несколько обязательных условий. В частности, запрещалось сообщать о самом факте проведения брифинга в АП и о том, кто именно делился информацией. Полученную на брифинге информацию необходимо было публиковать дозами в разные дни и строго по сигналу. При этом сами заметки должны были быть разнообразными, чтобы публика не поняла, что речь в них во всех идет об одном и том же мероприятии.

«Таким образом, информация насчет "Путин не знал про Исаакий" появилась собственно в день проведения брифинга. А вот схему ведения путинской кампании было разрешено опубликовать только через четыре дня! Поэтому в ночь на 21 февраля практически одновременно в деcяти изданиях появились заметки, где журналисты на все лады исхитрялись в искусстве, как прикрыть Кириенко и Новикова», - пишет издание.

«В Кремле, похоже, стесняются своих брифингов с прессой. И ставят ей кучу унизительных условий. И пресса эти условия с готовностью выполняет», - резюмируют журналисты.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
Мститель написал 22.02.2017 15:38
Присоединяйтесь все кого американская соросовская содержанка админ банил по своей тупости.Барану админу и его холуям. Не умеете банить, тогда отсо/сите у пофигиста (мой прежний ник)-бездари, клоуны и политические проститутки. У меня номеров для смены ника хватит до конца жизни идиота-владельца этого сайта.Пока полностью не снимите баны с моих ников и ip будите каждый день захлебываться моей спер/мой.Так как большинство антироссийских комментов пишут здесь админ и его холуи, это легко понять по сленгу на котором отвечают мне и по другим комментам, то можно сделать два вывода.1. Массовку антироссийскую создают сами админ и его холуи. 2.Сайт непопулярный судя по количеству комментов. Непопулярный сайт убыточен по определению и находится на содержании .Антироссийская направленность сайта указывает на его американское финансирование ( Сорос тут как тут).
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(без названия)
стоик698 написал 22.02.2017 15:27
Зачем из закомплексованного, серенького и недалекого человечка делать доморощенного Самца?
вСЕМ ЛЮДЯМ СМЕШНО ТАКОЕ ВИДЕТЬ?
Кто бы его забрал от нас на царствование?
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круговорот
фремде написал 22.02.2017 15:22
круговорот: Кремль-СМИ-обыватель-ВАТА-выборы-Путлер.
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