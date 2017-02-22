Крупнейшие российские СМИ штампуют новости о выборах Путина, Исаакии и губернаторах под диктовку Кремля

Серия практически одновременных публикаций в десяти крупнейших российских СМИ, посвященных темам передачи РПЦ Исаакиевского собора, выборам президента и отставке губернаторов была инициирована администрацией президента, сообщает «Радио Свобода».

По данным издания, в ночь на 17 февраля первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а также заместитель главы управления внутренней политики Сергей Новиков собрали журналистов десяти СМИ на брифинг, где обсуждались эти темы. На брифинге присутствовали представители телеканала «Дождь», газет «Ведомости», «Коммерсант», «Известия», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Газета.Ру», агентств ТАСС, РИА «Новости», а также РБК.

Отмечается, что все издания, журналисты которых присутствовали на брифинге, должны были выполнить несколько обязательных условий. В частности, запрещалось сообщать о самом факте проведения брифинга в АП и о том, кто именно делился информацией. Полученную на брифинге информацию необходимо было публиковать дозами в разные дни и строго по сигналу. При этом сами заметки должны были быть разнообразными, чтобы публика не поняла, что речь в них во всех идет об одном и том же мероприятии.

«Таким образом, информация насчет "Путин не знал про Исаакий" появилась собственно в день проведения брифинга. А вот схему ведения путинской кампании было разрешено опубликовать только через четыре дня! Поэтому в ночь на 21 февраля практически одновременно в деcяти изданиях появились заметки, где журналисты на все лады исхитрялись в искусстве, как прикрыть Кириенко и Новикова», - пишет издание.

«В Кремле, похоже, стесняются своих брифингов с прессой. И ставят ей кучу унизительных условий. И пресса эти условия с готовностью выполняет», - резюмируют журналисты.