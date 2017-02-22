Путин утвердил штрафы за отказ блокировать запрещенные сайты

Президент Владимир Путин подписал закон вводящий штрафы до 100 тыс. рублей для интернет-провайдеров не обеспечивающих блокировку сайтов, доступ к которым был ограничен по решению Роскомнадзора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщалось в сопроводительных документах к закону, из-за отсутствия в КоАП РФ отдельной нормы об ответственности интернет-провайдеров за неисполнение предписаний Роскомнадзора сложилась судебная практика, согласно которой операторы связи привлекаются по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ, то есть за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Отмечается, что для должностных лиц штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 10 до 30 тысяч, а для юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.