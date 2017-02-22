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Московский листок

Путин утвердил штрафы за отказ блокировать запрещенные сайты

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 1

Путин утвердил штрафы за отказ блокировать запрещенные сайты

Президент Владимир Путин подписал закон вводящий штрафы до 100 тыс. рублей для интернет-провайдеров не обеспечивающих блокировку сайтов, доступ к которым был ограничен по решению Роскомнадзора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщалось в сопроводительных документах к закону, из-за отсутствия в КоАП РФ отдельной нормы об ответственности интернет-провайдеров за неисполнение предписаний Роскомнадзора сложилась судебная практика, согласно которой операторы связи привлекаются по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ, то есть за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Отмечается, что для должностных лиц штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 10 до 30 тысяч, а для юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Мститель написал 22.02.2017 15:40
Присоединяйтесь все кого американская соросовская содержанка админ банил по своей тупости.Барану админу и его холуям. Не умеете банить, тогда отсо/сите у пофигиста (мой прежний ник)-бездари, клоуны и политические проститутки. У меня номеров для смены ника хватит до конца жизни идиота-владельца этого сайта.Пока полностью не снимите баны с моих ников и ip будите каждый день захлебываться моей спер/мой.Так как большинство антироссийских комментов пишут здесь админ и его холуи, это легко понять по сленгу на котором отвечают мне и по другим комментам, то можно сделать два вывода.1. Массовку антироссийскую создают сами админ и его холуи. 2.Сайт непопулярный судя по количеству комментов. Непопулярный сайт убыточен по определению и находится на содержании .Антироссийская направленность сайта указывает на его американское финансирование ( Сорос тут как тут).
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