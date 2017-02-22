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Московский листок

ВЦИОМ: работой Путина довольны 84% россиян

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 4

ВЦИОМ: работой Путина довольны 84% россиян

84% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента РФ, недовольны его деятельностью – 15%, сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Деятельность Дмитрия Медведева на посту председателя правительства России одобрили 52% респондентов. Не одобряют его работу - 47% граждан. В целом одобряет деятельность правительства России 49% россиян, 49% оценили отрицательно.

Работу Государственной Думы РФ одобряют 42% респондентов, не одобряют - 57%.

Деятельность губернаторов областей (в Москве мэра) удовлетворены 52% респондентов, а 46% - нет.

В рейтинге личного доверия политикам по-прежнему лидирует Владимир Путин (52%), второе место делят глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров (по 22%).

Не доверяют никому из российских политиков 17% респондентов, а 15% заявили, что не интересуются политикой.

По мнению 53% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении. Обратного мнения придерживается 31% респондентов, затруднились ответить 16%.

Опрос проведен 17-20 февраля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
mr.fedorov9191 написал 22.02.2017 17:06
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://hop.kz/9grL
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Рива написал 22.02.2017 16:27
Полная брехня.путину не верю ни на копнйку.
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зигмунд написал 22.02.2017 16:17
маленький плешивенький женоподобный вежливый садист обожаем мазохистами
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ничего нового...
Тень написал 22.02.2017 16:00
а ведь этот "опрос" за наши деньги...
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