ВЦИОМ: работой Путина довольны 84% россиян

84% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента РФ, недовольны его деятельностью – 15%, сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Деятельность Дмитрия Медведева на посту председателя правительства России одобрили 52% респондентов. Не одобряют его работу - 47% граждан. В целом одобряет деятельность правительства России 49% россиян, 49% оценили отрицательно.

Работу Государственной Думы РФ одобряют 42% респондентов, не одобряют - 57%.

Деятельность губернаторов областей (в Москве мэра) удовлетворены 52% респондентов, а 46% - нет.

В рейтинге личного доверия политикам по-прежнему лидирует Владимир Путин (52%), второе место делят глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров (по 22%).

Не доверяют никому из российских политиков 17% респондентов, а 15% заявили, что не интересуются политикой.

По мнению 53% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении. Обратного мнения придерживается 31% респондентов, затруднились ответить 16%.

Опрос проведен 17-20 февраля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Материалы по теме: Рейтинг Путина в США вырос до исторического максимума