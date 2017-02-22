Столичные власти отменили надбавки врачам за ученую степень и почетное звание

Департамент здравоохранения Москвы отменил обязательные доплаты врачам за ученую степень и почетные звания, сообщает RNS со ссылкой на соответствующий приказ. Согласно документу порядок и размер надбавок будет устанавливаться медицинскими учреждениями самостоятельно «при наличии финансовых возможностей».

Издание отмечает, что прежняя версия документа от 18 мая 2015 года предусматривала выплаты медицинским работникам в размере до 30% от должностного оклада за почетное звание СССР, России и отраслевые знаки отличия. За степень доктора наук врачу полагалась выплата до 20% от оклада, а за кандидата наук — до 10%.

В новом варианте приказа понятий «доплата за ученую степень» и «доплата за почетное звание» нет.

В городском департаменте здравоохранения и Минздраве изданию пояснили, что нововведения не сократят размер зарплаты врачей. По словам заведующей отделом экономической работы и оплаты труда Профсоюза работников здравоохранения Москвы Ольги Манейловой, при подготовке нового приказа власти просчитали финансовые риски.