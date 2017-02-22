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Московский листок

Facebook заблокировал советника президента РФ по интернету

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 0

Facebook заблокировал советника президента РФ по интернету

Администрация социальной сети Facebook заблокировала страницу советника президента России по вопросам развития интернета Германа Клименко. Об этом сам Клименко сообщил на своей странице "ВКонтакте". «Сталик таки добился своего. ФБ забанил меня и перехожу во «ВКонтакте». Прошу уведомить френдов в ФБ и спасибо передайте Сталику», - написал советник президента.

В уведомлении отмечается, что учетная запись заблокирована на три дня в связи с публикацией «нарушающих чьих-либо прав» или законы сообщений. "Если вы продолжите публиковать материалы, нарушающие чьи-либо права или законы, ваш доступ к публикации материалов на Facebook или даже ваш аккаунт могут быть заблокированы навсегда", - подчеркивается в сообщении. Судя по опубликованным скриншотам, речь идет об опубликованных им записях известного блогера Сталика Ханкишиева.

Ранее сам Клименко утверждал, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничение интернета по китайскому образцу.

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — заявил Клименко.

При этом советник президента подчеркнул, что «любое уважающее себя государство» должно «выкинуть» иностранные мессенджеры и соцсети, которые не сотрудничают с правоохранительными органами.

 



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