Главу "Ростелекома" отправили в отставку

Глава «Ростелекома» Сергей Калугин отправлен в отставку. Соответствующая правительственная директива подписана, передает РИА Новости, со ссылкой на источник, близкий к компании.

По данным источников агентства, компанию может возглавить зампред правления ВТБ Михаил Осеевский, который уже получил соответствующее предложение министерства. При этом сам Калугин может перейти на работу в Минкомсвязи РФ на должность заместителя министра.

Калугин возглавил "Ростелеком" в марте 2013 года, в 2015 году его контракт был продлен до марта 2018 года. При нем была завершена реорганизация "Ростелекома" в форме присоединения "Связьинвеста", осуществлена сделка по созданию федерального мобильного оператора Tele2. Компания стала главным исполнителем проекта по устранению цифрового неравенства и уже отчиталась о том, что выполнила 20% плана.

Осеевский начал работу в ВТБ в 2012 году, до этого он занимал пост заместителя министра экономического развития. В 2003-2011 гг. работал в правительстве Санкт-Петербурга в качестве вице-губернатора.

ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Количество абонентов услуг ШПД превышает 11,2 млн, а платного ТВ — более 8,1 млн пользователей.