Сбивший насмерть пешехода в Москве водитель Porsche Cayenne был пьян

Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца водителя Porsche Cayenne Вартана Саркисова, который 19 февраля насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе на западе Москвы.

Как передает ТАСС, из оглашенных в суде показаний свидетелей и экспертиз следует, что в момент совершения наезда на пешехода Саркисов был пьян. Оглашая материалы дела, судья привела показания двоих свидетелей, которые общались с Саркисовым непосредственно после аварии и заметили неадекватное поведение и запах алкоголя. Кроме того, камеры видеонаблюдения зафиксировали движение автомобиля Саркисова перед аварией со скоростью 145 км/час. Сам Саркисов при допросе следователем от показаний отказался, однако в суде заявил, что раскаивается в содеянном.

Следователь просил заключить Саркисова под стражу в связи с тем, что "Саркисов может оказать влияние на ход расследования".

На заседании суда была допрошена мать 26-летнего обвиняемого, которая заявила, что ее сын учится в Лондоне на философском факультете, он всегда был законопослушным гражданином и послушным ребенком. "Мой сын никакой не мажор, мы никогда не ожидали такой трагедии", - заявила мать обвиняемого.

Напомним, смертельное ДТП произошло 19 февраля в 06:50 в районе дома 34 на Мосфильмовской улице. Стритрейсер Саркисов за рулем Porsche Cayenne, двигаясь на большой сколрости сбил на пешеходном переходе 58-летнего мужчину, протащил его почти 300 метров, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями и пытался скрыться. Вскоре он был задержан оперативно приехавшими на место аварии сотрудниками ДПС. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.