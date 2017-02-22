Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сбивший насмерть пешехода в Москве водитель Porsche Cayenne был пьян

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 2

Сбивший насмерть пешехода в Москве водитель Porsche Cayenne был пьян

Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца водителя Porsche Cayenne Вартана Саркисова, который 19 февраля насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе на западе Москвы.

Как передает ТАСС, из оглашенных в суде показаний свидетелей и экспертиз следует, что в момент совершения наезда на пешехода Саркисов был пьян. Оглашая материалы дела, судья привела показания двоих свидетелей, которые общались с Саркисовым непосредственно после аварии и заметили неадекватное поведение и запах алкоголя. Кроме того, камеры видеонаблюдения зафиксировали движение автомобиля Саркисова перед аварией со скоростью 145 км/час. Сам Саркисов при допросе следователем от показаний отказался, однако в суде заявил, что раскаивается в содеянном.

Следователь просил заключить Саркисова под стражу в связи с тем, что "Саркисов может оказать влияние на ход расследования".

На заседании суда была допрошена мать 26-летнего обвиняемого, которая заявила, что ее сын учится в Лондоне на философском факультете, он всегда был законопослушным гражданином и послушным ребенком. "Мой сын никакой не мажор, мы никогда не ожидали такой трагедии", - заявила мать обвиняемого.

Напомним, смертельное ДТП произошло 19 февраля в 06:50 в районе дома 34 на Мосфильмовской улице. Стритрейсер Саркисов за рулем Porsche Cayenne, двигаясь на большой сколрости сбил на пешеходном переходе 58-летнего мужчину, протащил его почти 300 метров, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями и пытался скрыться. Вскоре он был задержан оперативно приехавшими на место аварии сотрудниками ДПС. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
отпустят потом армянского философа в Лондоне
но пьяного водилу в Маскве написал 22.02.2017 20:10
А про русскую то генетику лучше ваще помолчать - каждый день она в криминальных новостях взывает о поголовном обследовании на вменяемость...... :)
Ответить
(без названия)
стоик693 написал 22.02.2017 19:32
Видимо, наплевательское отношение к людям у них на генетическом уровне?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
20.02.2017
Сергей Глазьев: враги страны &#8211; пещерные &#171;либералы&#187;
Сергей Глазьев: враги страны – пещерные ...
22.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сбивший насмерть пешехода в Москве водитель Porsche Cayenne был пьян (2)
Главу "Ростелекома" отправили в отставку (1)
Facebook заблокировал советника президента РФ по интернету (1)
Столичные власти отменили надбавки врачам за ученую степень и почетное звание (3)
ВЦИОМ: работой Путина довольны 84% россиян (9)
В РФ появились войска информационных операций (6)
Путин утвердил штрафы за отказ блокировать запрещенные сайты (2)
Крупнейшие российские СМИ штампуют новости о выборах Путина, Исаакии и губернаторах под диктовку Кремля (7)
Жена Дадина: "Освободить политического заключенного в России путем подачи жалобы в суд невозможно" (3)
Верховный Суд решил помиловать Ильдара Дадина отменой приговора (24)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Усама"
Дарья Митина Дарья Митина: Пишет Медвежонок:
Дарья Митина Дарья Митина: Династическoе
Максим Калашников Максим Калашников: С.Глазьев: враги страны пещерные либералы
Максим Калашников Максим Калашников: Так как живет Одесса под властью свидомых?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss