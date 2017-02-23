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Московский листок

Германия начинает новый Drang nach Osten

Опубликовано 23.02.2017 в разделе комментариев 1

германия война прибалтика солдат литва
Германия начинает новый Drang nach Osten

Власти ФРГ отправят в Литву танки и бронемашины. Такое решение озвучила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. С помощью военной техники в Берлине планируют защитить восточные границы Североатлантического альянса, сообщает британское издание The Independent.

Кроме того, глава германского оборонного ведомства отметила, что к 2024 численность армии Германии составит 198 тысяч человек, что на пять тысяч больше, чем в настоящий момент. Ляйен подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы вооруженные силы могли "адекватно реагировать на события за рубежом".

В последнее время Германия все чаще участвует в военных операциях за рубежом. В прошлом году впервые после Второй мировой войны ее ВВС стали базироваться за пределами Германии - напомню, что по итогам войны страна вообще потеряла возможность иметь военно-воздушные силы и подводный флот, но позже это положение было пересмотрено.

Теперь впервые после войны Германия официально заявляет о намерении на постоянной основе использовать свои войска за рубежами страны, более того, именно под развертывание зарубежных сил увеличивается постоянная численность бундесвера. Да, всего на 5 тысяч, но лиха беда начало - совсем недавно у Германии была армия всего в 50-60 тысяч.

Пусть кто-нибудь ответит, зачем Германии, которая не граничит ни с одной страной, способной на нее напасть, вообще нужна такая армия?

Собственно, никаких, даже гипотетических угроз нет и у Литвы. Более того, если говорить о "российской угрозе", то Литва и с Россией не граничит, если не считать анклава Калининградской области. Но увеличение на границах этой российской области вооруженных сил НАТО - это вообще кому угроза?

Небольшой российский анклав с населением меньше миллиона человек окружен странами НАТО - Польшей и Литвой, и он им "угрожает"? И для защиты от этой "угрозы" мощнейшая страна Европы Германия направляет туда дополнительный воинский контингент?

В свое время смеялись над письмом, в котором была фраза "защищал рубежи нашей Родины в Афганистане". Выходит, зря смеялись? Теперь в Афганистане защищают "рубежи своих родин" и американцы, а британцы, а также и 2,5 тысячи германских солдат, около тысячи поляков и даже 83 литовца. Не соберутся ли они "защищать свои рубежи" и в Калининградской области? А так там много разного народа, просто мировая война в Афганистане - 48 стран-участниц, даже миролюбивая Украина есть. Да что там, по сотне солдать есть от Азербайджана и Армении - между собой границы они поделить не могут, зато на защите "своих" рубежей в чужой страна - по одну линию фронта.

Снабжает же всю эту международную банду авиационная база в России, которая, по словам вице-премьера Рогозина служит для перевалки туалетной бумаги - ну да, туалетная бумага на войне вещь необходимая.

Может, нам самим для защиты восточных рубежей НАТО открыть такую же базу в Калининграде?

Или вообще, исключительно в целях безопасности НАТО, сдать Калининградскую область Германии в бессрочную аренду, как Аляску американским штатам? Предварительно, конечно, за свой счет зачистив территорию от нежелательного населения. Русское население очень раздражает европейцев, это известный факт.

Кстати, и денег за аренду можно не брать - ведь за Аляску деньги тоже так и не дошли...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!TOTBOGQ-TO-THNO!!!&& написал 23.02.2017 00:07
"Собственно, никаких, даже гипотетических угроз нет и у Литвы. "
-Таки учите Теорию Относительности! Это с НАШЕЙ точки зрения с-ным литюкам нет угрозы, но с точки зрения пси-хопатов, которые в литюкистане живут и сточки зрения пара-ноиков, которые этой многострадальной страной таки рулят - там угроза постоянная... Потому, что все шкранды и приб-ляндистанцы - таки больные на голову!
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