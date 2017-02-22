Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК

Российское правительство выдвинуло в совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Как говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина, другими кандидатами в ОАК стали министр промышленности Денис Мантуров, замминистр транспорта Валерий Окулов, а также замминистра обороны Юрий Борисов.

Еще девять кандидатов, предложенных правительством, входят в действующий совет, среди них заместитель министра экономического развития Евгений Елин, советник президента ОАК по науке и технологиям Борис Алешин, заместитель министра обороны Юрий Борисов, заместитель министра финансов Андрей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель министра транспорта Валерий Окулов, президент ОАК Юрий Слюсарь и первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко.

В качестве независимых директоров выдвинуты председатель совета директоров "ВТБ Капитала" Владимир Потапов, а также президент УК "Финансовые активы" Евгений Юрченко.