Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК

Опубликовано 22.02.2017 в разделе комментариев 4

Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК

Российское правительство выдвинуло в совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Как говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина, другими кандидатами в ОАК стали министр промышленности Денис Мантуров, замминистр транспорта Валерий Окулов, а также замминистра обороны Юрий Борисов.

Еще девять кандидатов, предложенных правительством, входят в действующий совет, среди них заместитель министра экономического развития Евгений Елин, советник президента ОАК по науке и технологиям Борис Алешин, заместитель министра обороны Юрий Борисов, заместитель министра финансов Андрей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель министра транспорта Валерий Окулов, президент ОАК Юрий Слюсарь и первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко.

В качестве независимых директоров выдвинуты председатель совета директоров "ВТБ Капитала" Владимир Потапов, а также президент УК "Финансовые активы" Евгений Юрченко.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик695 написал 22.02.2017 22:54
Ворам у воров везде дорога?
Ответить
(без названия)
Унылый написал 22.02.2017 22:43
Нам с..ут на голову. Нагло. Цинично.
И ведь тут же 84% считают что это прекрасное вкуснейшее малиновое варенье.
И Солнцеликий ни при чем...
Ответить
пип..пип
анатолий1 написал 22.02.2017 22:03
Что то меня гложат смутные сомнения, куда ведут страну? Да здравствует ВВП, ведущей страну в.... . ( А вы что подумали тов. майор?)
Ответить
да пора уже в президенты выдвигать
ivan написал 22.02.2017 21:59
человек обладает всеми необходимыми качествами.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
20.02.2017
Сергей Глазьев: враги страны &#8211; пещерные &#171;либералы&#187;
Сергей Глазьев: враги страны – пещерные ...
22.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК (4)
Сбивший насмерть пешехода в Москве водитель Porsche Cayenne был пьян (5)
Главу "Ростелекома" отправили в отставку (1)
Facebook заблокировал советника президента РФ по интернету (1)
Столичные власти отменили надбавки врачам за ученую степень и почетное звание (5)
ВЦИОМ: работой Путина довольны 84% россиян (9)
В РФ появились войска информационных операций (7)
Путин утвердил штрафы за отказ блокировать запрещенные сайты (2)
Крупнейшие российские СМИ штампуют новости о выборах Путина, Исаакии и губернаторах под диктовку Кремля (7)
Жена Дадина: "Освободить политического заключенного в России путем подачи жалобы в суд невозможно" (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Есть ли жизнь на Марсе? А на TRAPPIST-1?
Максим Калашников Максим Калашников: Как ЛНР и ДНР превратились в "бандустаны"?
Максим Калашников Максим Калашников: Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Дарья Митина Дарья Митина: "Усама"
Дарья Митина Дарья Митина: Пишет Медвежонок:
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss