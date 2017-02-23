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Московский листок

НАСА предоставило адрес, куда лететь в случае форс-мажора

Опубликовано 23.02.2017 автором в разделе комментариев 1

деградация космос прогресс
НАСА предоставило адрес, куда лететь в случае форс-мажора

Итак, пресс-конференция НАСА, которая анонсировалась чуть ли не как презентция внеземной жизни, состоялась. Внеземной жизни не показали, и сказали, что пока с этим есть некоторая неопределенность. Зато сообщили об обнаружении у звезды TRAPPIST-1 семи планет размером с Землю.

По словам учёных, на трёх из них условия потенциально пригодны для жизни, так как они находятся в обитаемой зоне звезды и могут иметь воду.

Правда, звезда TRAPPIST-1 находится примерно в 39 световых годах от Земли в созвездии Водолея - то есть даже если запустить туда нано-зонд, который полетит со скоростью солнечного ветра (таких еще правда не делают), то он долетит примерно через полвека. Ну и обратный сигнал будет лететь еще столько же. Так что ни один из живущих сегодня взрослых людей, включая и ученых с пресс-конференции в НАСА - не доживет. Кто-нибудь из сегодняшних новорожденных - может быть, но не из России с ее африканской средней продолжительностью жизни.

В общем, хорошая новость, но не для нас.

В принципе, планеты перспективные - на них есть атмосфера, есть кислород, почти на всех должна господствовать земная или марсоподобная погода со средними температурами поверхности около нуля или 20-30 градусов мороза. И главное - их не одна, а несколько на выбор.

Конечно, открытие реальной жизни на экзопланетах ставит раком всю культурно-философскую основу нынешней цивилизации, особенно ее религиозную составляющую. И если в идее бога тут можно что-то придумать, то смещается система ценностей. Причем вся, накопленная человечеством за период его разумного существования.

Понятно, почему пресс-конференцию ждали не без внутреннего трепета.

Тем более, что ученые сказали, что новые данные по экзопланетам звезды TRAPPIST-1 будут поступать в ближайшие 3-5 лет, в крайнем случае до конца десятилетия  - и мы будем знать, есть там жизнь или нет. Ну или не будем - ученые, бывает, тоже ошибаются.

Но одна перспектива уже реальна - конце света, связанный с гибелью нашего Солнца, вероятно, откладывается.

TRAPPIST-1 и подобные звезды живут в десятки и сотни раз дольше, чем Солнце и другие относительно крупные светила. Солнце давно погаснет, а на TRAPPIST-1 еще ничего не изменится. И, соответственно, ничего не изменится на его экзопланетной системе. А даже если сейчас жизни на этих планетах нет, то Земля может стать источником ее зарождения - то есть просто переноса земной жизни во внешний космос.

Это, конечно, проблема не текущего десятилетия. Пока трудно себе даже представить межпланетную экспедицию на TRAPPIST-1, пусть и в один конец. Все-таки 40 световых лет... Тут с Марсом-то вопрос открытый до неприличности, и яблони там пока не цветут. Но в принципе, на несколько ином уровне технологического развития - это уже реальный вопрос. Тем более, что Солнце пока гаснуть не собирается, и время кое какое есть...

Вы, конечно, скажете, какое тебе до этого дело, тебя должно в ближайшее время интересовать пенсионное обеспечение и место на Химкинском кладбище. 

Но все же такие вот открытия делают процесс жизни немного более осмысленным. Скажем, как себя вести, если в перспективе все равно придется переселяться на TRAPPIST-1 или аналогичное какое-то место?

Сказал же Иисус: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут” (Матф.6:19-20).

В свете открытия НАСА его слова приобретают несколько иной оттенок... Даже интересно, будут ли в новом мире на TRAPPIST-1 воры? И что там будет считаться богатством? И будет ли при минус 30 хождение по воде аки посуху считаться чудом?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!TOTBOGQ-TO-THNO!!!& написал 23.02.2017 00:13
"Зато сообщили об обнаружении у звезды TRAPPIST-1 семи планет размером с Землю."
- Безумные вчонкины насы смотрели на енти плонеты в трубу! Они шириной, как две или три -з-лупы и по ним бегают лунатики!
Таки наса - это таки на Луну летала - то таки да! Теперь не удержится, чтобы что-то не рассказать... "Недержание речи" называется...
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