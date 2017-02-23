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Московский листок

Генпрокуратура попросила Верховный суд отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост

Опубликовано 23.02.2017 в разделе комментариев 0

Генпрокуратура попросила Верховный суд отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост

Заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек внес в Верховный суд РФ кассационное представление на приговор воспитательницы детского сада Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев тюрьмы за репост видео издевательств над обнаженным ребенком, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В представлении поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое «решение сможет принять Курганский областной суд, если Верховный суд РФ согласится с предложением заместителя генпрокурора России и возбудит кассационное производство».

13 февраля стало известно о том, что Чудновец отказалась просить президента Путина о помиловании. Как пояснил тогда ее адвокат Алексей Бушмаков, Чудновец решила отказаться от прошения о помиловании, поскольку не считает себя виновной.

Позже сообщалось, что Курганский областной суд отказался принимать кассационную жалобу на приговор воспитательнице. По словам ее адвоката, на такое решение судьи мог повлиять отказ Евгении от прошения о помиловании.

Чудновец была приговорена к шести месяцам колонии за репост видео с издевательств над обнаженным мальчиком. Воспитательница рассказывала, что сделала репост видео, чтобы привлечь внимание к этому факту. Суд признал ее виновной в распространении детской порнографии.

Евгению Чудновец приговорили к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии за репост видео, на котором изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. Ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. По словам Чудновец, репостом она хотела привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.

 



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