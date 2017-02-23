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День защитников буржуазного отечества - для обманутых владивостокских рабочих не праздник

Опубликовано 23.02.2017 в разделе комментариев 0

протест владивосток рабочий класс
День защитников буржуазного отечества - для обманутых владивостокских рабочих не праздник

Во Владивостоке сотрудники оборонного завода "Радиоприбор", оставшиеся без работы после сокращения, в четверг, 23 февраля, вышли на очередную акцию протеста митинг с требованием погасить долги по зарплате и возобновить работу предприятия. Митинг прошел на привокзальной площади города, передает "Интерфакс". 

"Завод так и не работает, уже трижды назывались даты начала работы филиала "Дубненского машиностроительного завода" (ДМЗ) на базе "Радиоприбора", в котором мы все должны трудиться", - заявил на митинге один из бывших работников. Он отметил, что уже полгода длится волокита с заключением договора аренды между внешним управляющим и "ДМЗ". 

Рабочие на митинге обратились к полпреду президента РФ в Дальневосточном округе Юрию Трутневу, вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой ускорить запуск завода и погасить долги по зарплате. Участники акции напомнили, что власти края ранее помогли с частью выплат, выделив 178 млн рублей из бюджета региона. 

Филиал ОАО "Дубненский машиностроительный завод им. Н.П.Федорова" в Приморье юридически был создан осенью 2016 года, однако рабочих "Радиоприбора" в него так и не трудоустроили. Также "Радиоприбор" по-прежнему остается одним из крупнейших предприятий-должников по зарплате в Приморском крае. По данным на январь, долг завода перед работниками составляет 460 млн рублей. Как сообщалось, в прошлом году в результате сокращения практически все 1,2 тыс. сотрудников предприятия потеряли работу. 

В декабре 2016 года бывшие сотрудники завода обратились к главе государства с просьбой сохранить предприятие и уникальный коллектив. Тогда вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что поручил Минобороны помочь предприятию с заказами. 

В конце декабря завод подписал трехлетний контракт по гособоронзаказу. Планировалось, что в январе начнется набор бывших сотрудников "Радиоприбора" в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода.

Напомним, с 20 мая 2016-го года 1 009 сотрудников предприятия начали получать уведомления о сокращении. Большинство людей - 950 человек - обещали принять на работу в филиал Дубненского машиностроительного завода. Этот процесс, по планам, намечался поэтапным и растянется на 4-5 месяцев..

Однако рабочих обманули.

Обещали, что филиал ОАО "Дубненский машиностроительный завод им. Н.П.Федорова" будет создан на базе ОАО "Радиоприбор". Обещали, что прежними останутся и местоположение, и площадь, и даже название.Но...

В отношении "Радиоприбора" в апреле 2016 года была введена процедура наблюдения сроком на 6 месяцев. 

От редакции: Ну что ж - в столь праздничный день, подходящий подарок Путину. Ведь эти рабочие (без малого тысяча) очень верили Путину - верили, что завод не закроют, а их не разгонят. Верующих, однако, как и на обанкротившемся Уралвагонзаводе - легче обманывать. По вере и воздалось - ни профсоюза, ни какой-либо политической поддержки уволенныеи обездоленные рабочие, надеясь на Путина, - не создали. Не поддержала их и местная КПРФ. К кому теперь обращаться? А что - если захватить завод, установить там рабочий контроль?!

Нет, на это верующие вряд ли способны... Путин-то всё равно хороший, не революцию же делать, если он только одних обманул?..

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