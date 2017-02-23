В Екатеринбурге мигранты устроили бунт после решения о депортации

В Екатеринбурге мигранты, которых должны были депортировать из России устроили акцию протеста, забаррикадировавшись в центре временного содержания иностранных граждан, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в прокуратуре Свердловской области.

"По предварительным данным в комнате забаррикадировались девять человек. Причина, по которой они это сделали, по предварительным данным, это то что в 10 утра их должны были депортировать с территории РФ. Соответственно они были с этим не согласны", - сообщили в прокуратуре.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в помещении находятся семь человек, которые попросили не депортировать их, потому что они хотят продолжить жить и работать в России. Среди них граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

"Отмечу, что все лица, закрывшиеся в комнате, ранее судимые по различным статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе за мошенничество, за имущественные преступления, а один и вовсе за особо тяжкое преступление со смертельным исходом", - дотметил он.

По его словам, на территорию центра прибыли представители руководства УМВД по Екатеринбургу, ГУ МВД по Свердловской области и коллеги из Росгвардии.