Армия Ирака штурмует аэропорт Мосула

Силы безопасности Ирака при поддержке США начали масштабное наступление на аэропорт Мосула, находящийся под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ), и расположенную поблизости военную базу Аль-Газляни, сообщает Reuters со ссылкой на иракское телевидение.

"Наши силы начали крупномасштабную операцию рано утром (в четверг, 23 февраля)", - заявил журналистам представитель контртеррористического спецназа армии Сабах аль-Нуман.

По данным СМИ, в операции принимают участие силы быстрого реагирования, федеральная полиция и антитеррористические силы. Аль-Нуман заверил, что аэропорт будет вскоре взят. "Это вопрос короткого промежутка времени", - сказал он.

Позднее в этот же день источник РИА "Новости" в силах безопасности Ирака сообщил, что иракские военные полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков.

В прошлом месяце иракские военные вытеснили боевиков из Восточного Мосула. Теперь они намерены захватить аэропорт и использовать его для начала операции по освобождению западной части города.

Аэропорт Мосула и военный комплекс Аль-Газляни были захвачены боевиками в июне 2014 года. Операция по освобождению города началась в октябре 2016 года при участии иракских военных и коалиции во главе с США.

Напомним, иракская армия в прошлое воскресенье утром начала операцию по освобождению западной части города Мосул от террористов "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ). Об этом объявил премьер страны Хейдар аль-Адаби. ООН ожидает бегства из города до 400 тысяч людей. Перед началом операции ВВС Ирака сбросили на город миллионы информационных листовок: жителям сообщали о предстоящем штурме, а боевиков призывали сдаться.

Reuters сообщает, что после первых часов наступления иракская армия отчиталась о захвате нескольких деревень к югу от западной части города.

Мосул - самый крупный иракский город, который удерживают под контролем террористы. Он разделен на две части рекой Тигр. Операция по освобождению началась в октябре прошлого года, и войскам удалось взять под контроль восточную часть.

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