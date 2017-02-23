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Московский листок

Сторонников завершения войны в ДНР и ЛНР победой "красных" задержали на красноармейском праздничном митинге

Опубликовано 23.02.2017 в разделе комментариев 2

репрессии реакция другая россия силовигархия окп
Сторонников завершения войны в ДНР и ЛНР победой "красных" задержали на красноармейском праздничном митинге

Сегодня на Красной Пресне проходил согласованный митинг коммунистов и другороссов - митинг в честь дня создания этой самой Красной Армии. В митинге приняли участие Объёдинённая коммунистическая партия, РОТ Фронт, Коммунисты России, "Другая Россия". Среди плакатов в руках другороссов был и такой: "Гнать хунту до Львова!"

Полиция озадачилась содержанием данного плаката, сообщила своим компетентным канцелярским коллегам, что имеется такой подозрительный лозунг. Где-то час компетентные канцеляристы московской полиции вычисляли, насколько соответствует данный лозунг тематике мероприятия, но всё же сочли его неподобающим. Прямо во время выступлений с трибуны, фактически срывая митинг, полицаи начали грубо "вязать" другороссов.

Пытавшихся остановить этот произвол - всего лишь словом пытавшихся, - члена ЦК ОКП и члена ЦК "Коммунистов России" Дениса Зоммера и Ярослава Сидорова полицаи сочли тоже причастными к нарушению тематики митинга и за компанию с другороссами доставили в Пресненское ОВД... Там с коммунистами провели "профилактическую беседу".

Денис Зоммер прокомментировал ФОРУМу.мск по выходе из ОВД случившееся:

- Фактически нас и товарищей из "ДР" задержали за то, что мы выступаем за победу в Донбассе над праворадикальными, нацистскими силами. То есть в праздник Красной Армии, в день формирования первых классовых отрядов борьбы с буржуазией (тогда-  мировой буржуазией), в день первого боя с немецкими, оккупационными по сути войсками империализма в 1918-м - нельзя призывать к борьбе со всё той же напастью, с наймитами империализма! Бредовее мотивации задержания и выдумать невозможно. Выходит, что и признание паспортов ДНР и ЛНР - произошедшее на самом высоком уровне - есть точно такое же "нарушение тематики"?!  О чём же в День вооружённых сил СССР и военно-морского флота можно говорить на митинге, посвящённом именно Красной, классовой, рабоче-крестьянской армии? Может, о белогвардейских победах над большевиками - пусть нам напишут тексты речей господа, занявшиеся редактированием наших митингов! Мы зачитаем "правильные" позиции с трибун. Про хорошего Колчака, Врангеля - а может, и про дружественные некоторым кремлёвским идеолухам ВСУ? Что ж, раз у государства олигархического капитала сегодня свой взгляд на 23 февраля, будем с нетерпением ждать реплик "компетентных" персон. А коммунистам, видимо, в этот праздник надо прикусить язык, и вместо митингов проводить крестные ходы в местах погибели белых воинов от рук проклятых большевиков...

От редакции: Учитывая тенденцию, наметившуюся буквально за последние две недели - это когда духовный отец "ДР" Эдуард Лимонов начал снова выступать на ТВ и сразу же в штабе "ДР" прошли обыски, а потом (вчера) и аресты на организованном нацболом концерте, о чём мы оперативно сообщали, - такие демонстративные меры выглядят "логично". Тем самым силам, которые составили в ДНР "пехоту", которой путинский режим прикрыл свой авторитет от вполне по буржуазной логике законно защищающих своё государство в своих границах ВСУ - дают понять, что они больше Кремлю не нужны. Донбасский узел пытаются развязать "минскими" методами, пока всё то же "пушечное мясо" из вчерашних противников режима Путина, на время к нему потеплевших, стоит на передовой между двумя буржуазными режимами.

Есть ли ещё какие-то иллюзии у правой, имперствующей части "Другой России" относительно возможностей сотрудничества на внешнеполитическом направлении с "государственниками" из Кремля? Гнать хунту до Львова надо из самой Москвы. "Гнать обе хунты - силовигархию и киевскую" вот лозунг политического момента. Вчера другороссов в районе метро "Рязанский проспект", на улице Академика Скрябина - начали превентивно вязать чтобы снизить явку на митинг (под предлогом проведения ими "радикального" концерта), сегодня продолжили. При этом официоз нежно прильнул к фильму "Офицеры" - напоказ чтя заслуги Красной Армии в деле отстаивания нынешних (во многом утерянных, сданных) границ буржуазного отечества.

Воистину единственой заслугой для правящего нынче в РФ класса экс-чекистов со стороны РККА может считаться то, что территория, откуда этот класс гонит нефть на Запад и Восток, имеет хорошо защищённые границы. А вот те, кто оказался "в доле" самим своим пограничным местоположением (как и маргиналы из имперско-внешнеполитических другороссов) - включая саму армию, - их-то особенно и неспрашивают о том, какую экономическую политику проводить, продавать ли нефть и газ с такой скоростью... Их дело, как и другороссов в недавнем прошлом - тихо работать пушечным мясом, не рефлексируя, за что ведётся братоубийственная для советского народа война. Любая же сознательность в вопросах отношения к войне на Донбассе, любая (не обязательно классовая или советская)  субъектность - выбивается теперь резиновой дубинкой полицаев. Флаг нынешнего праздника "Воинской славы" (маразм "примирения и согласия" углубляется) - беляцкий триколор, герои дня (точнее, дня вчерашнего тоже) люди в сером, а не в будённовках. На классово оккупированной территории бывшего государства рабочих и крестьян - правят именно те, кого отсюда гнали герои РККА.    

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик695 написал 23.02.2017 17:23
выродок Зюганчик в это время уже сосал Самцу, помогая Айфончику?
Чем бы дегенераты не занимались, лишь о них никто не слышал?
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Пора выбросить замшелые штампы атеизма
включайте мозги написал 23.02.2017 17:22
Вот много пишет правильного Дмитрий Черный.
Но как дойдет до религии - сразу замшелые клише Губельмана-Ярославского. Тут многие этим страдают. А почему? Потому что не понимают, что вопрос веры в Бога и возникновения жизни никак не связан с вопросом СОЗДАНИЯ СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА!
.
Я просто поражаюсь как эту прописную истину не понимают Баранов, Черный, полуэктов и прочие головенки- атеисты. Вроде умные люди но в этом дураки. Откуда в вас вот этот бред: если ты веришь в Бога, значит ты против социализма-коммунизма, против справедливого общества. А что, разве среди миллиардеров, депутанов, министров мало атеистов? Да там атеисты все поголовно. Даже если они увешаются крестиками и на камеру со свечками стоят. Если они так воруют - они безбожники.
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