Новгородец "на лечении" травмировал троих, а пенсионер в Ульяновске сломал челюсть фельдшерице

Пьяный ульяновец, которому стало плохо на улице, после оказания ему помощи напал на сотрудницу скорой, сообщается на сайте областного управления СК РФ.

Инцидент произошел 22 февраля. По данным следствия, бригада скорой помощи приехала по вызову, чтобы оказать помощь человеку, который без сознания находился на улице Станкостроителей в Засвияжском районе города Ульяновска. После того как 67-летнего мужчину привели в чувство, он ударил 22-летнюю девушку-фельдшера. Как оказалось, пациент был пьян. Девушка получила многочисленные ушибы и перелом челюсти, уточняет ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления по связям со СМИ Александра Сорокина.

В отношении напавшего возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего и назначили необходимые экспертизы.

Сегодня же, 23 февраля, в Новгороде пьяный посетитель кафе, которого доставили в больницу с рваной раной на лице, в приемном покое повел себя настолько буйно, что от его действий пострадали три человека, сообщается на сайте регионального департамента здравоохранения. Медсестра с сотрясением головного мозга госпитализирована в нейрохирургическое отделение, санитарка с переломом костей лицевого черепа - в отделение челюстно-лицевой хирургии, сотрудник охранной службы получил ушибы. Самого пациента "перевели" из больницы в отделение полиции.

Отметим, в последнее время нападения на фельдшеров довольно часты. Буквально накануне в Петербурге завершилось расследование уголовного дела об избиении сотрудника скорой помощи. Как сообщает сайт СК РФ, медики скорой прибыли в гостиницу, где находился гражданин, занемогший от употребления алкоголя. Во время оказания ему помощи другой находившийся там мужчина, также пьяный, ударил кулаком по лицу женщину-фельдшера.

В середине февраля в Ярославле нетрезвый воркутянин ударил фельдшера скорой, приехавшей оказать ему помощь, в торговом зале одного из магазинов. В тот же день житель Сургута напал на фельдшера скорой помощи, приехавшей по вызову к его избитой жене.

Еще более вопиющий случай произошел недавно в Саратове: пятеро мужчин не выпускали из квартиры фельдшера скорой помощи и пытались ее изнасиловать. Девушке удалось закрыться в ванной и оттуда вызвать полицию.

О возбуждении дела ТАСС сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко: "По результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям средств массовой информации о незаконном лишении свободы фельдшера скорой медицинской помощи и покушении на ее изнасилование, возбуждено уголовное дело".

По версии СК, все произошло иначе. Петренко рассказала, что фельдшеру стали угрожать применением насилия, и женщина вышла из ванной комнаты. После этого "двое мужчин стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование". И вот в этот момент прибыли полицейские, предотвратившие преступление.

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