Казахский профсоюзный лидер Амин Елеусинов отказался от явки с повинной

Как стало известно председатель профсоюза ТОО «Oil Construction Company» Амин Елеусинов отказался от ранее заявленной явки с повинной. Об этом стало известно от родственников арестованного профсоюзного лидера, который 20 января под конвоем и в наручниках был доставлен на самолете из Актау в СИЗО Астаны.

Напомним, что 8 февраля Амина Елеусинова заставили в тюрьме города Астаны сделать заявление о явке с повинной на видео по заранее подготовленному следователями тексту. При этом администрация СИЗО и следователи запретили Амину пригласить собственного адвоката, присутствие которого была обязательна.

Затем по ватцапу активистам профсоюза ТОО «Oil Construction Company» передавалось видео обращение Амина Елеусинова, в котором он с бумаги зачитывал явку с повинной о признании вины и обещал возместить причиненный ущерб. Его адвокат Гульнара Жуаспаева на своей страничке в фейсбуке писала ранее, что органы следствия применяют ГРЯЗНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ и явку с повинной считает незаконной.

Напомним, 20 января арестовали руководителя профсоюза нефтяников Oil Construction Company, которые сейчас держат массовую голодовку в Мангистауской области. Сейчас его и Нурбека Кушакбаева в наручниках доставили в Астану, по словам рабочих. Нефтяники в свою очередь продолжают голодовку протеста, в которой участвует свыше 700 человек.

В нынешней момент многое зависит от того, поддержат ли борьбу рабочих Oil Construction Company нефтяники других компаний и организаций области, помимо тех, кто входит в КНПК.Так как очевидно, что заставить освободить лидеров, могут только массовые и радикальные акции и всеобщая забастовка на всех месторождениях региона.

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