Проблема "Пи-пи": отлить... но не в граните!

В театрально-концертном зале «Меридиан», что возле метро «Калужская» антрепренеры давали симпатичный спектакль «Мужчина моей мечты».

Очень душевная история про то, как один залетный аферист, регулярно заскакивая в «глубинку», сумел влюбить в себя поочередно нескольких подружек. А в перерыве перед помещениям с буквами «М» и «Ж» в подвальном этаже картина обычная для всех увеселительных заведений.

Громадная очередь в женский туалет и безлюдье в мужском.

«Борцы за равноправие полов» много лет назад предусмотрели одинаковое число «посадочных мест». Абсолютно не считаясь с тем, какое время необходима посетителям «М» и «Ж» на то, чтобы нечто снять с себя, а через некоторое время – снова надеть.

А окраина Москвы зимой – это вам не Версаль, где бесцеремонные аристократки «в кустиках» оставили за несколько веков такой концентрации аромат «парфюма», что не выветрился по сей день.

Да и где в Москве зимой найти «кустики»?!

Короче, несколько разъяренных дам послебальзаковского возраста решительно вломились в мужской туалет и заняли пустующие кабинки.

Чуть позже их примеру последовала большая часть исстрадавшейся в ожидании очереди.

Вряд ли вспомнив при этом бессмертные строки Андрея Вознесенского: «Здесь писсуар глядит на вас как гипсовой богини глаз!».

Подлинным памятником нашему нынешнему «городничему» стали угрюмые металлические туалеты с электронными пультами управления, закрытые похоже, навсегда.

А чтобы не злить обывателя очередным примером абсолютно идиотской траты бюджетных рублей - перед вечно запертыми металлическими монстрами понаставили привычные пластиковые кабинки. Без всякой электронной хиромантии.

Забежал, сделал, помчался дальше.

А вот на то, чтобы убрать с глаз долой чудовищные памятники провальному «благоустройству» - денег, видимо, уже не осталось.

До какой степени проблема «Пи-пи» остра в Москве, показывает сцена, увиденная мною в солнечный день на переходе через Арбатскую площадь от ресторана «Прага» к кинотеатру «Художественный»

Крепыш примерно сорока лет с безопасной высоты мочился на красивые автомашины, въезжавшие в тоннель под площадью.

Он не держал в руках никакого плаката. Не проклинал владельцев «бентли», «майбахов», «рольс-ройсов» и «феррари-мазератти», через толпу которых простеньким «Ладам» уже не протолкнуться. Не выкрикивал лозунгов и вообще не демонстрировал даже намека на классовую ненависть к владельцам автомобилей.

Никто не рвался ни задержать его за хулиганство на правительственной трассе, ни разъяснить, что согласно международной конвенции, защищающей базовые потребности человека, ему было бы куда уютнее заниматься любимым делом в санузле расположенного в двух шагах ресторана.

И никто не посмел бы его туда не пустить.

Но где же «отцы города», неустанно заботящиеся о нашем благе и комфорте?!

Судя по окружению обожаемого народом «городничего», это люди, ещё довольно молодые, и, несмотря на сидячий образ жизни, вряд ли страдающие учащенным мочеиспусканием.

Они погружены в себя насколько, что кто либо другой туда уже не помещается.

Так и видится в глубине мэрии прекрасный фонтан вроде того, что украшает вход в музей Франца Кафки в Праге.

Два абсолютно голых джентльмена делают «пи-пи» друг на друга, вдумчиво наблюдая за полетом струи, движущейся следом за «причиндалами» джентльменов, описывающими изысканную траекторию.

Неужели и наши благодетели доросли до таких «общечеловеческих ценностей»?!

Аплодирую!