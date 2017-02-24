Шойгу пригрозил НАТО взятием Рейхстага

Довольно с игривым настроением пришел позавчера в Думу на «правительственный час» министр-спасатель С.Шойгу.

В своей праздничной речи он как бы между прочим поведал думским сидельцам (а заодно и налогоплательщикам), что его ведомство собирается построить в подмосковной Кубинке макет Рейхстага.

- Мы в парке «Патриот» строим Рейхстаг, - горделиво сообщил гость. - Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место.

- Отличнейшая новость! – восхитился наш обозреватель-пародист Александр Головенко. - Как раз копии Рейхстага нам и не хватало.

Только ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно еще, как минимум, построить копию американского Белого дома и резиденции «пана Потрошенко». А потом, само собой, копии Минздрава, Минжилкомхоза, Пенсионного фонда, и, естественно, «Газпрома».

«Зачем искать игиловцев где-то за тысячи километров, - недоумевают блогеры, – когда в этих конторах они и окопались?"

При этом хотел бы напомнить наслужившему Сержу Кужугетовичу о некоторых превратностях судьбы. Рейхстаг в ночь на 1 мая 1945 года взяли советские войска. А потом он вдруг чудесным образом оказался в Западном Берлине под контролем «союзнических войск» США.

И когда мы студентами маялись у Бранденбургских ворот, пытаясь узнать у восточных немцев, как такая метаморфоза могла приключиться, в ответ слышали одно: «Ихь вайс нихт». Что в переводе на язык родимых осин означает: «Я не знаю».

Это я к тому, что сегодня жизненный уровень побежденной страны заметно превосходит уровень жизни населения страны-победительницы.

Иначе говоря, побежденные немцы живут лучше русских, которым вот-вот начнут раздавать карточки на еду. Как такое могло случиться на 25 году «живительных реформ»?

Обычно депутаты слушают силовиков на «правчасе» за закрытыми дверями. А тут сделали выступление главы Минобороны совершенно открытым для СМИ. Похоже, именно для того, чтобы пощекотать нервы немцам шойгинским предупреждением о Рейхстаге, где у них сегодня заседает Бундестаг (парламент).

Реакция от берлинских «партнеров» последовала незамедлительно. Как сообщила газета «Бильд», бывший министр обороны ФРГ господин Юнг назвал инновацию Шойгу «безвкусной».

«Вместо того, чтобы устраивать дальнейшие провокации, нам нужно взаимопонимание и сотрудничество, - сказал он. - Мир нуждается в экономической, социальной и политической безопасности вместо возобновления сражений прошлого».

А депутат Бундестага и член германо-российской парламентской группы г-н Вельманн и вовсе заявил, что руководство его страны должно «через соответствующие каналы выразить российскому правительству свое недовольство».

А что? Может, фрау Меркель и выразит. И вообще, по-моему, она получила отличный козырь и повод заявить об «агрессивности русских». Вместе с ней и прибалты, которые потребуют от НАТО еще больше танков и самоходок.

В общем, прокололся, мне думается, Сергей Кужугетович по полной программе. Судя по всему, он просто не знает, куда девать деньги, которые дорогой Владимир Владимирович отваливает ему полной чашей.

Как подсчитала РБК, год бомбардировок в Сирии обошелся российским налогоплательщикам почти в 60 млрд. руб. Это сколько же не построено больниц, школ, поликлиник?! Откуда такие деньжищи при дефиците госбюджета в два с лишним триллиона рублей? Из наших карманов вестимо.

Со своей стороны, вместо провокационного строительства макета Рейхстага мог бы подсказать любимцу Главковерха более мирное применение народных денег.

К примеру, мы прекрасно поняли причину лишения подмосковных пенсионеров бесплатного проезда по Москве, даже в ней работающих. Причем, экспроприацию начали с 1 августа 2015 г.- в день фиктивной свадьбы президентского пресс-толмача Пескова на «цэрэушнице Навке» (слова народные).

Деньги стариков и старух потребовались тов. Шойге на новые бомбы и ракеты. А кто у нас губернатор Подмосковья? Правильно. Очень ретивый «единоросс» Воробьев – «политический сынок» Сергея Кужугетовича, у которого когда-то работал помощником. И которого тот протащил вместо себя на место хозяина земли Подмосковной.

Отсюда очевидная версия: министр скомандовал своему ставленнику обобрать пенсионеров, что тот моментально исполнил.

Или не так было дело, товарищ Шойгу? Так или не так, но бесплатный проезд по столице заслуженным людям нужно вернуть, потому что их обобрали незаконно.

Вопреки Конституции, которая запрещает принимать законы и решения, ухудшающие жизнь граждан.