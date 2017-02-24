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Московский листок

Дороги, которые мы, к сожалению, не выбираем

Опубликовано 24.02.2017 в разделе комментариев 0

пробки дороги гибдд
Дороги, которые мы, к сожалению, не выбираем

На трассе М-4 «Дон» между Ростовом-на-Дону и Зверево образовалась гигантская пробка из-за перевернувшейся после ДТП фуры. Авария произошла 23 февраля приблизительно в 13:40 на 975-м километре дороги. Столкнулись грузовой автомобиль «ДАФ» и «ГАЗель». От удара большегруз опрокинулся на бок и перекрыл собой проезжую часть.

Между Ростовом и Зверево образовалась гигантская пробка из-за перевернувшейся после ДТП фуры

- Вот-вот, и я попал в эту историю, - сообщил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Погода была отвратительная, аварий много. Вот и тут, прямо у поворота на Зверево - встал. Ясно было сразу, что авария где-то впереди, но не видно - пробка уходила за горизонт. Как всегда никто ничего не знает. А почему, кстати? Я вот простоял около часа, потом развернулся против движения - движения-то никакого все равно не было, и поехал через Гуково-Зверево и дальше на Новошахтинск - есть такая дорога, в целом отвратительная, особенно если ехать в темноте по навигатору. А ведь если бы кто-то сразу предупредил - люди, не хдите, вот вам правый поворот и объезд, то проехал бы по свету, не оставил бы колесо в яме - дороги у нас только на магистралях хорошие, а так как-будто война вчера закончилась... Вот не понимаю, почему не известить людей? Уж и не говорю, чтобы поставить пост на этом повороте и заворачивать поток направо - это совсем ненаучная фантастика, такая забота о гражданах. Кстати, по ходу этой пробки произошли еще две аварии, уже в следствие самой пробки и попыток объехать.



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