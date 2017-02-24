Тверская детская больница сгорела, но не пустая: в ней могли находиться дети

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара в детской больнице в Твери, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя регионального управления СК РФ.

"Начата проверка. Следователями проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщил представитель ведомства, добавив, что уголовное дело могут возбудить в течение дня.

Сообщается также, что из-за ночного пожара губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил провести проверку пожароопасности всех больниц региона. "Глава региона провел совещание по итогам произошедшего, поручил в частности провести инвентаризацию пожарных сигнализаций в больницах области", - сообщил РИА "Новости" представитель правительства региона.

Кроме того, Руденя заявил, что в пострадавшей от пожара детской областной клинической больнице проведут капитальный ремонт, сообщает сайт "БезФормата". "В больнице будет проведен капитальный ремонт и восстановлен лечебный процесс после того, как мы оценим последствия пожара, который произошел в здании", - заверил глава региона, отметив, что соответствующим службам предстоит выяснить причины возгорания и ущерб, нанесенный огнем.

Утром в пятницу, около 08:00, открытое горение в здании больницы возобновилось, но его ликвидировали. На месте работают 193 огнеборца и 52 единицы техники из Твери, Торжка, Вышнего Волочка, Ржева и Лихославля.

Возгорание в детской клинической больнице Твери произошло около полуночи в старом здании больничного комплекса. Как сообщили в МЧС, пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров в 03:51 пятницы, 24 февраля. В 05:40 было объявлено о ликвидации открытого горения. По предварительной версии, возгорание могло произойти в одном из кабинетов на третьем этаже здания, точная причина ЧП устанавливается.

Во время тушения пожара из здания было эвакуировано 215 человек. По данным правительства Тверской области, никто не пострадал.

Пациенты после эвакуации были распределены по отделениям нового корпуса детской областной больницы. Там находится 99 человек, в том числе 77 детей. Для оказания им медицинской помощи привлечены дополнительные сотрудники. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению отправлены по домам, где находятся под контролем врачей.

Отметим, что оптимизируемая медицина - останки советского здравоохранения всё чаще "радуют" новостями о своём распаде и разладе на уровне человеческого фактора. Врачи-то ещё ничего, но пацинеты ведут себя всё неадекватнее.

Например, 23 февраля пьяный ульяновец, которому стало плохо на улице, после оказания ему помощи напал на сотрудницу скорой, сообщается на сайте областного управления СК РФ. Инцидент произошел 22 февраля. По данным следствия, бригада скорой помощи приехала по вызову, чтобы оказать помощь человеку, который без сознания находился на улице Станкостроителей в Засвияжском районе города Ульяновска. После того как 67-летнего мужчину привели в чувство, он ударил 22-летнюю девушку-фельдшера. Как оказалось, пациент был пьян. Девушка получила многочисленные ушибы и перелом челюсти, уточняет ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления по связям со СМИ Александра Сорокина.

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