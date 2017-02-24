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Московский листок

Восстание мигрантов в МФЦ "Сахарово" привело к выполнению их требований

Опубликовано 24.02.2017 в разделе комментариев 8

беспредел москва ссср полицейщина собянин миграция сахарово
Восстание мигрантов в МФЦ "Сахарово" привело к выполнению их требований

В прошлую субботу иностранные (на самом-то деле никакие не иностранные, а вчерашние наши советские братья) граждане, заявители на получения миграционного статуса (разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство) устроили бунт в Многофункциональном миграционном центре "Сахарово", что за Подольском. Удивляться тут нечему - этот новейший концлагерь, имеющий у гастарбайтеров кличку "мясорубка", сам по себе есть механизм дискриминации-десоветизации, где грубое, ксенофобское отношение к вынужденным мигрантам - культивируется...

Измученные долгими стояниями в очередях трудящиеся, которым отказали в приёме заявления из-за незначительных мелких ошибок, решили перестать терпеть издевательства собянинских вертухаев. Объединившись в группу примерно из двадцати  человек, пролетарии буквально пошли напролом, сметая незначительные полицейские силы. Своим рывком сквозь заслоны двадцать отважных пролетариев парализовали работу МФЦ. Жаль только, что требовали они человечного отношения не ко всем (а там в очереди ждут обычно сотни человек), а только к себе...

В зале зоны "А" прорвавшиеся потребовали возможности исправления незначительных технических ошибок в тексте заявления и переподачи заявлений сразу же. По словам очевидца, пролетарии баррикады прямо из себя сделали.

Напуганным "офисным планктоном", специально наряженным в евро-клетчатые рубашечки, был вызван ОМОН. Однако прибывшие вскоре бойцы подмосковного ОМОНа разобрались в ситуации с пролетарских позиций и не способствовали эскалации классового конфликта. ОМОН,  который силу не применял, ограничился лишь психологическим воздействием на восставших пролетариев.

Очевидец локального восстания не очень хорошо владеет русским языком, но с его слов однозначно понятно, что полиция заняла нейтральную позицию. Руководство Многофункционального центра, в конце концов, пошло на уступки гражданам экс-советских республик и заявления у них были приняты.

В данный момент, сегодня в живой очереди 300 человек. Из них при прежнем скотском отношении могут выйти уже не двадцать, а триста "спартанцев"...

Кстати, описанный ранее нами МФЦ - стал уже объектом международных исследований.

 

Вот так выглядит лишь небольшая часть очереди... Которую из "гостиницы" больше напоминающей концлагерь бегут занимать аж с 4 утра - а открывается МФЦ в 7:45

 

Да-да, это и есть гостиница, где селят мужчин и женщин вместе, а койко-место стоит 380 рублей за ночь.

После революции надо будет провести в центральном зале МФЦ большой рок-концерт в духе Rage Against The Machine

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Всего комментариев к статье: 8
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Советским братьям после раздела СССР плохо
лцу-бан написал 24.02.2017 13:07
Советским братьям после раздела СССР плохо, так что они ездят трудиться на эксплуататоров за тридевять земель. Но помогать им нужно не рок-концертами, а налаживанием их экономики в местах их постоянной дислокации. Это может быть сделано только после того, как они покаются в своих прегрешениях и преступлениях против старших бледнолицых советских братьев, откажутся от своего гонора и будут слушаться.
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Долой нацистские "Голгофы" под названием МФЦ!!!
Лис написал 24.02.2017 12:55
У пролетариев нет "обрезанных чурок и евреев"!!!Наше отечество-все Человечество!!!Да здравствует пролетарский интернационализм!!!
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Re: ОМОН выступил на стороне восставших
ОМОН сами чурки обрезанные написал 24.02.2017 12:50
понаехали
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Рассмешил со своими "советскими братьями"
ktc написал 24.02.2017 12:50
Ты че - то попутал, мен! Они этого слова даже не понимают. Зато думают, что россияне забыли, как их гнали в 90- х из чуркистанов разных. Вот эти и есть современные мигранты. Отношения лучшего ждать им не приходится. Рабовладельцы они и в рашке рабовладельцы, поэтому уебен зи битте нах хаус и пашите там на своих баев - разъебаев. А не нравится - мочите их, а здесь свое недовольство нехрен демонстрировать
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Почему очереди создаются в подмосковье?
а не на границе России с чуркостанами? написал 24.02.2017 12:47
дело жида рамодановского продолжает жить и гадить России.
А очереди у своих работодателей они уже отстояли? если нет, то почему с ними вообще разговаривают и выдают какие-то ксивы?
Ксивы чуркам для бесплатных гектаров?
ДОЛОЙ ЕВРЕЙСКУЮ ВЛАСТЬ!
ДОЛОЙ ДИАСПОРЫ ОБРЕЗАННЫХ ЧУРОК И ЕВРЕЕВ!!!
ВСЕХ ОБРЕЗАННЫХ МИГРАНТОВ ВОН ИЗ РОССИИ!!!
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(без названия)
Левон Казарян написал 24.02.2017 12:43
ОМОН выступил на стороне восставших, добивавшихся, чтобы их заявления были приняты. Значит, они сами могут его вызывать при необходимости.
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(без названия)
дополнение написал 24.02.2017 12:22
ОМОН, который силу не применял, ограничился лишь психологическим воздействием на восставших пролетариев."- может , побаиваются чужаков?Или "стражи государевы "чуют что, антисоветских штрейкбрехеров завезли с позволения и желания начальства ,как противовес местным , не желающим пахать на бар за гроши.
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доктрина работает четко
фунт написал 24.02.2017 12:20
ну где вы найдете лучшего подтверждения упорного следования доктрине Аллена Даллеса, недаром же Киссенджер иногда наведывается для корректировки этого адского плана.Плановые мероприятия великое дело.
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