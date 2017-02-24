Восстание мигрантов в МФЦ "Сахарово" привело к выполнению их требований

В прошлую субботу иностранные (на самом-то деле никакие не иностранные, а вчерашние наши советские братья) граждане, заявители на получения миграционного статуса (разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство) устроили бунт в Многофункциональном миграционном центре "Сахарово", что за Подольском. Удивляться тут нечему - этот новейший концлагерь, имеющий у гастарбайтеров кличку "мясорубка", сам по себе есть механизм дискриминации-десоветизации, где грубое, ксенофобское отношение к вынужденным мигрантам - культивируется...

Измученные долгими стояниями в очередях трудящиеся, которым отказали в приёме заявления из-за незначительных мелких ошибок, решили перестать терпеть издевательства собянинских вертухаев. Объединившись в группу примерно из двадцати человек, пролетарии буквально пошли напролом, сметая незначительные полицейские силы. Своим рывком сквозь заслоны двадцать отважных пролетариев парализовали работу МФЦ. Жаль только, что требовали они человечного отношения не ко всем (а там в очереди ждут обычно сотни человек), а только к себе...

В зале зоны "А" прорвавшиеся потребовали возможности исправления незначительных технических ошибок в тексте заявления и переподачи заявлений сразу же. По словам очевидца, пролетарии баррикады прямо из себя сделали.

Напуганным "офисным планктоном", специально наряженным в евро-клетчатые рубашечки, был вызван ОМОН. Однако прибывшие вскоре бойцы подмосковного ОМОНа разобрались в ситуации с пролетарских позиций и не способствовали эскалации классового конфликта. ОМОН, который силу не применял, ограничился лишь психологическим воздействием на восставших пролетариев.

Очевидец локального восстания не очень хорошо владеет русским языком, но с его слов однозначно понятно, что полиция заняла нейтральную позицию. Руководство Многофункционального центра, в конце концов, пошло на уступки гражданам экс-советских республик и заявления у них были приняты.

В данный момент, сегодня в живой очереди 300 человек. Из них при прежнем скотском отношении могут выйти уже не двадцать, а триста "спартанцев"...

Кстати, описанный ранее нами МФЦ - стал уже объектом международных исследований.

Вот так выглядит лишь небольшая часть очереди... Которую из "гостиницы" больше напоминающей концлагерь бегут занимать аж с 4 утра - а открывается МФЦ в 7:45

Да-да, это и есть гостиница, где селят мужчин и женщин вместе, а койко-место стоит 380 рублей за ночь.

После революции надо будет провести в центральном зале МФЦ большой рок-концерт в духе Rage Against The Machine

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