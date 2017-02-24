Директор Рерих в Новосибирске обворовывал ветеранов социалистического труда

Директор "Новосибирского дома ветеранов" арестован в рамках возбужденного уголовного дела о хищениях денежных средств в этом государственном учреждении стационарного социального обслуживания, сообщает региональный Следственный комитет.

Дело завели по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ. Вторую фигурантку дела - фактического руководителя ООО "Беллон" - посадили под домашний арест. По информации сайта "НГС.Новости", директора этого дома ветеранов зовут Евгений Рерих.

По версии следствия, директор соцучреждения и неустановленные лица создали общество с ограниченной ответственностью "Беллон", с которым в период с марта 2015 года по декабрь 2016 года заключили фиктивные договоры на поставку товаров и продуктов питания в дом ветеранов на сумму более 8,2 млн рублей.

В дальнейшем не установленные пока лица заключили от имени этого ООО договоры на поставку товаров и продуктов питания с 10 коммерческими организациями на сумму более 5,1 млн рублей. После чего злоумышленники осуществили от имени "Беллона" поставку товаров и продуктов питания, приобретенных в коммерческих организациях, для дома ветеранов, используя для этих целей штатных сотрудников и транспортные средства самого учреждения.

Таким образом, искусственно завысив цены поставленных товаров и продуктов, злоумышленники похитили более 3 млн рублей, переведенных на счета ООО "Беллон" в рамках оплаты заключенных фиктивных договоров с домом ветеранов, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, уведомляет СК.

По местам проживания фигурантов дела провели обыски, в ходе которых изъяли электронные и физические носители информации, а также денежные средства. Провели обыски и в доме ветеранов, где изъяли документацию, говорится в сообщении.

Между тем 21 февраля заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок рассказала журналистам, что пожилых постояльцев дома для ветеранов в Новосибирске заставляли подписывать документы, согласно которым они бы платили заведению, в котором проживали, не только с пенсии, но и со всех разовых доходов.

"С 1 января 2015 года изменились условия оплаты за проживание в доме ветеранов на ул. Жуковского, 98, - цитирует ее сайт "НДН.инфо". - Если раньше жильцы за все услуги, включая социальное, медицинское обслуживание, питание, коммунальные платежи и другое, платили 75% от пенсии, то в начале 2015 года им вручили новые договоры, согласно которым они были обязаны платить дому ветеранов 75% от среднедушевого дохода целиком (и от единовременных выплат, и от индексации, и от еще каких-то поступлений). Граждане стали обращаться в прокуратуру с заявлениями о несправедливости со стороны руководства дома ветеранов. В прессе появилась информация о задолженности у граждан с 2015 года".

При этом она уточнила, что с новыми жильцами, поселившимися в дом ветеранов после 1 января 2015 года, уже были заключены новые формы договоров, хотя на них это не распространяется. "У них уже есть на руках заключенный бессрочный договор. Они имеют право не подписывать новые формы. И никаких долгов с них взыскано за прошлые годы быть не может", - подчеркнула Кузьменок.

Отметим, что в домах ветеранов - институтах именно социалистического общества, - происходят не только хищения, но и инциденты посерьёзнее.

Так, в 2012-м году экс-чиновники из Республики Коми, по вине которых в результате пожара в Доме ветеранов в 2009г. погибли 23 человека, получили условные сроки. Соответствующее решение вынес сегодня суд, сообщили в Следственном комитете РФ.



Речь идет о бывшем руководителе администрации муниципального района "Корткеросский" Николае Ливсоне, экс-руководителе Агентства по социальному развитию Константине Сажине и бывших директорах государственного учреждения "Центр социального обслуживания населения" Татьяне Колдановой и Татьяне Шевелевой.



Суд признал их виновными в нарушении требований пожарной безопасности, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, а также халатности.

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