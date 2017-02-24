В Сирии под Эль-Бабом взорван автомобиль, погибло более сорока человек

В окрестностях сирийского города Эль-Баб, расположенного в провинции Алеппо, взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погиб по меньшей мере 41 человек, включая 35 мирных жителей и шесть сирийских повстанцев, а еще десятки людей получили ранения, передает Reuters. При этом, по данным Sky News Arabia, жертвами взрыва стали 48 человек.

Сообщается, что взрыв прогремел в деревне, которая находится в восьми километрах к северо-западу от Эль-Баба и контролируется сирийскими повстанцами.

Напомним, накануне об освобождении Эль-Баба от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ) заявили штурмовавшие город сирийские повстанцы, поддерживаемые Турцией. В то же время Сирийский совет по надзору за правами человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, сообщил, что половина города еще находится под контролем боевиков ИГ и бои будут продолжены.

Reuters отмечает, что 23 февраля несколько сирийских участников штурма Эль-Баба подорвались на мине во время зачистки города от неразорвавшихся боеприпасов, оставленных боевиками ИГ при отступлении.

С 24 августа армия Турции проводит в Сирии операцию "Щит Евфрата" с участием сирийской оппозиции. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером пять тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

Напомним, в начале февраля поддерживаемые США курдские и арабские бойцы сообщили о начале нового наступления на город Ракка на севере Сирии - его террористы "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России) провозгласили своей столицей. Итогом нового наступления должно стать полное окружение города, передает Reuters.

Русская служба ВВС со ссылкой на сообщение "Демократических сил Сирии" передает, что оппозиционеры планируют захватить районы на востоке Ракки, включая важные связные пути.

Операцию по освобождению Ракки - главного оплота джихадистов в Сирии - поддерживала администрация Барака Обамы, однако новые власти США пересматривают всю кампанию по борьбе с "Исламским государством", запрещенном в ряде стран, в том числе и России. Накануне газета Washington Post утверждала, что советники Трампа отказались от составленного при Обаме плана, посчитав его слишком рискованным.

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