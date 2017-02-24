"Трампнаш": господа Сенат обеспокоились из-за наращивания ядерного потенциала США

Глава международного комитета Совета Федерации Константина Косачев выразил тревогу в связи с высказываниями американского президента Дональда Трампа о планах наращивать ядерный потенциал страны. В этой связи сенатор призвал поскорей обсудить на высшем уровне дальнейшую судьбу договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Пожалуй, самое до сих пор тревожное высказывание Трампа на тему отношений с Россией", - написал Косачев в Fаcebook. Он напомнил, что Трамп в интервью Reuters назвал договор СНВ-3 "односторонним" и охарактеризовал его как "еще одну плохую сделку", которую заключили США, наряду со сделкой с Ираном.

Руководитель профильного комитета верхней палаты российского парламента указал, что впервые Трамп обозначил намерение наращивать ядерный потенциал США через комментарий в Twitter 20 января. "Тогда многие посчитали это импровизацией или даже не основанной на знании предмета оговоркой, - заметил Косачев. - Но сейчас Трампа тут же дополнил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер: "США не намерены уступать свое превосходство в ядерной сфере кому-либо".

Представитель Совфеда подчеркнул, что СНВ-3 основан на абсолютном паритете ядерных сил России и США, и его смысл именно в том, чтобы не допустить "превосходства в ядерной сфере" любой из сторон, и именно это основополагающее обстоятельство обеспечивает глобальную стратегическую безопасность.

Договор СНВ-3 (или New START) Россия и США подписали в 2010 году, он вступил в силу в 2011 году. Соглашением предусмотрено сокращение ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц.

"Нынешний договор истекает в 2021 году и не предусматривает автоматического продления: если до того стороны не договорятся о дальнейших шагах, он просто прекратит свое действие, и ядерное оружие более не будет ограничиваться никакими юридическими обязательствами, - отметил он. - И второе - впервые в истории переговоров о контроле над стратегическими вооружениями после вступления в силу ДСНВ-3 не начались консультации/переговоры о следующем соглашении. И они не ведутся до сих пор".

По мнению Косачева, наилучшей в этой ситуации стала бы договоренность на высшем уровне о скорейшем начале российско-американских консультаций/переговоров о дальнейшей судьбе СНВ-3 после 5 февраля 2021 года.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров, со своей стороны, выразил опасение по поводу того, что возможное прекращение действия СНВ-3 станет очень плохим примером для КНДР и ряда других стран, стремящихся к владению ядерным оружием. "Если США собираются игнорировать СНВ-3, это откроет шлюзы для КНДР и ряда других государств", - заявил он в комментарии РИА "Новости".

Кстати, Администрация президента США Дональда Трампа изучает и варианты возможного разрыва военного и дипломатического альянса между Россией и Ираном. Таким образом предполагается одновременно окончить сирийский конфликт и укрепить борьбу с "Исламским государством" (ДАИШ, запрещена в РФ).

Об этом американской газете The Wall Street Journal рассказал высокопоставленный представитель администрации США, а также европейские и арабские чиновники, вовлеченные в дискуссию. По словам собеседников издания, формирующаяся стратегия направлена на то, чтобы примирить, казалось бы, противоречивые обещания Трампа улучшить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и энергично противостоять военному присутствию Ирана, одного из наиболее важных союзников Москвы, на Ближнем Востоке.

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