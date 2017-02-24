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Московский листок

Подмосковный буян безуспешно поохотился в Раменском районе на "скорую"

Опубликовано 24.02.2017 в разделе комментариев 0

криминал медицина здравоохранение подмосковье скорая
Подмосковный буян безуспешно поохотился в Раменском районе на "скорую"

В Раменском районе Подмосковья полиция задержала местного жителя, обстрелявшего машину скорой помощи из охотничьего ружья. В результате стрельбы никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Злоумышленник вызвал накануне бригаду скорой помощи к себе на дом, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Подмосковья. "Сегодня житель поселка Совхоз Сафоновский вызвал к себе домой на Новошоссейную улицу бригаду скорой помощи", - рассказал собеседник агентства. 

Мужчина вступил с врачами в конфликт, после чего обстрелял их автомобиль из охотничьего ружья. "Прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии задержали стрелявшего и изъяли у него ружье", - сказал собеседник ТАСС. 

На месте ЧП работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. 

Также причины инцидента выясняет Следственный комитет, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области. "23 февраля в средствах массовой информации были распространены сведения об удержании в заложниках фельдшера скорой помощи в Раменском районе. В настоящее время следователи ГСУ СК России по Московской области выехали на место с целью проверки указанной информации, а также с целью разобраться во всех обстоятельствах происшествия", - заявили в ГСУ. 

Накануне стало известно сразу о нескольких громких инцидентах с нападением на сотрудников скорой. В Ульяновске 67-летний мужчина после оказания ему помощи напал на девушку-фельдшера. Пострадавшая получила многочисленные ушибы и перелом челюсти. Оказалось, что пациент был пьян. В отношении напавшего возбудили уголовное дело. 

В тот же день в Новгороде пьяный посетитель кафе, доставленный в больницу с рваной раной на лице, напал сразу на трех человек в приемном покое. Медсестра получила сотрясение головного мозга, санитарка - перелом костей лицевого черепа, сотрудник охранной службы - ушибы. В результате буйного пациента отправили в отделение полиции.

Похожий инцидент произошёл не далее, как вчера. Пьяный ульяновец, которому стало плохо на улице, после оказания ему помощи напал на сотрудницу скорой, сообщается на сайте областного управления СК РФ. 

Инцидент произошел 22 февраля. По данным следствия, бригада скорой помощи приехала по вызову, чтобы оказать помощь человеку, который без сознания находился на улице Станкостроителей в Засвияжском районе города Ульяновска. После того как 67-летнего мужчину привели в чувство, он ударил 22-летнюю девушку-фельдшера. Как оказалось, пациент был пьян. Девушка получила многочисленные ушибы и перелом челюсти, уточняет ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления по связям со СМИ Александра Сорокина. 

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