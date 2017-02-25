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Московский листок

23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков

Опубликовано 25.02.2017 автором Владимир Брянский в разделе комментариев 1

Почему-то ранее всегда горящее пламя отсутствовало и во время возложения венков и после. Жители выдвинули версию, что газ отключили для экономии!

А трибуна под Лениным, всегда используемая для торжественных случаев на центральной площади, была окружена грязными палатками кочующих торговцев, что исключало проведение на ней праздника.

Получается "черкизон" важнее общенародного праздника! Более того, так как за памятником никто не приглядывал, хотя он находился напротив окон администрации уже через час венки лежали поваленными, а цветы раскиданными! Раньше памятник охранял почётный караул!

Далее ещё интереснее чиновников узнав,что жители написали жалобу губернатору по этому поводу, они в соцсетях стали валить вину на -ветер с небес!!!!!Якобы это он загнал огонь под землю!!Хотя ни одна ветка на деревьях на видео не шевелится! Видимо дело не в ветре,а в отсутствии совести!



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Всего комментариев к статье: 1
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!!!TOBOG--KLOPOV-DAVIT!& написал 25.02.2017 01:06
- Эти таки губернаторы себя при фашистах гораздо лучше бы чувствовали.... То таки да... Вроде-как укропатриоты... То таки да...
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