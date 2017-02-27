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Московский листок

Как РПЦ оскорбляет чувства мусульман и разжигает рознь

Опубликовано 27.02.2017 автором Теmtator (John Temptatorman) в разделе комментариев 0

церковь рпц мусульмане
Как РПЦ оскорбляет чувства мусульман и разжигает рознь

Томос Константинопольского Собора 1180 года (о «боге Мухаммеда»)

приводится по

https://azbyka.ru/otechnik/pravila/tomos_konstantinopolskogo_sobora_1180/

 

«Анафема Мухаммеду, [и его] учению, переданному в Коране, в котором он исповедует, что Господь, Бог и Спаситель наш Иисус Христос не является Сыном Божиим; благое называет дурным, а свет выставляет тьмою, ещё же [анафема] и скверному учению его, противному священным наставлениям Христа и богомудрых святых, а также [анафема] и тому, кто внушил ему и думать и учить этим скверным и презренным вещам, буде это кто-либо из людей, или же злоначальник демонов и отец зла, или же сам скверный Мухаммед породил от себя столь безобразнейшие плоды; кроме того, анафема тем, кто [считает], что Мухаммед – пророк и посланник, от которого приняли учения и заповеди, противные учению Христа».

 

Анафема (ἀνάθεμα — «отлучение») - это проклятие в высшей степени, подразумевающее отлучение от истинного Бога, истинной церкви и истинных верующих и изгнание (по меньшей мере из среды церкви и верующих).

 

Итак, православная церковь и, в частности, РПЦ проклинает и даже анафематствует:

 

1. Самого Мухаммеда.

2. Его учение и Коран, в котором оно отражено.

3. Того, кто преподал это учение Мухамедду - то есть, по вере мусульман, Аллаха.

4. Тех, кто считает Мухаммеда истинным пророком (пророком истинного Бога) - то есть, по меньшей мере, всех сознательных мусульман.

 

Пункт 3 автоматически означает, что, по православной вере, Аллах не есть истинный Бог, а, следовательно он есть один из демонов - может быть, даже сам Дьявол. Соответственно, Мухаммед, по православной вере, - не пророк истинного Бога, а лжепророк Дьявола. Из слов "злоначальник демонов и отец зла" видно, что православные считают, что открывшийся Магомету - это, скорее, сам Дьявол (Сатана), а не какой-то мелкий бес или рядовой демон.

 

Эта анафема является обязательной для принятия всеми членами Православной Церкви и именно этому должны учить и учат свою паству пастыри РПЦ. Именно так мыслят Патриарх Кирилл и члены Священного Синода РПЦ.

(Я, кстати, с этой анафемой, совершенно согласен.)

 

Кстати. При крещении священник задает желающему стать христианином вопрос: "Отрекаешься ли от сатаны, от всех дел его, всех ангелов его, и всего служения его, и всей гордыни его?", на что тот отвечает: "Отрекаюсь!"; после этого священник просит "дунуть и плюнуть" на Сатану в ознаменование полного и окончательно "размежевания" с ним и для выражения своего презрения к нему и к его козням.

Таким образом, как видим, в каждом православном храме если не каждый день, то каждую неделю плюют на Аллаха. И каждый православный христианин, крестившийся в сознательном возрасте, сознательно физически, буквально "плевал на Аллаха".

(Я, кстати, крещеный в православном храме, православным священником уже взрослым и потому сознательно плевал при крещении в Дьявола, диктовавшего Коран Мухаммеду (как про это учит Православная Церковь). И мне нисколько не стыдно, что при крещении я плюнул в Дьявола - это было вполне нормальным и достойным отношением к злодею и к его злодействам.

 

Я только удивляюсь - как это никто из мусульман еще не оскорбился? И не подал заявление в прокуратуру РФ?!

Это, мягко говоря, не ловля покемонов в храме, а гораздо серьезнее... По-видимому, у нас в стране есть некие привилегированные лица и организации, которым позволено оскорблять религиозные чувства кого угодно, но чьи собственные религиозные чувства оскорблять никто не вправе - как бы не "натянуто" выглядели жалобы об оскорблении этих привилегированных лиц?



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